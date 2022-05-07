وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم احلي من الجاهز

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية التى يطلبها الجميع، ويفضلون تناولها سواء في المنزل بعد تناول الطعام أو في المناسبات، فهي خفيفة ولذيذة وشهية، ولكن لا تستطيع جميع الأمهات تحضيرها مثل المحلات، فهناك بعض التكات التى لابد من إتباعها عند تحضير البسبوسة في المنزل، حتى تصبح مثل المحلات في الطعم والرائحة، فلابد من التركيز في حرارة الفرن ونوع السميد المستخدم والشربات اللازم للبسبوسة، فكلها عوامل قد تؤثر على البسبوسة عند تحضيرها، لذلك حرصنا أن نوضح خلال مقالنا هذا طريقة تحضير البسبوسة في المنزل مثل المحلات بطعم احلي من الحلواني.

طريقة عمل البسبوسة في البيت

المكونات

نصف كيلو من سميد البسبوسة الناعم.

كوب إلا ربع من السمن.

سكر كوب الا ربع.

حليب كوب إلا ربع.

شربات ثقيل.

مقادير شربات البسبوسة.

كوب ونصف من الماء.

كوب من السكر.

فانيليا.

عصرة ليمونة.

طريقة التحضير للوصفة

بمجرد خلط مكونات البسبوسة ووضعها في الصينية المناسبة، يتم إدخالها الفرن وبعدها تصبح جاهزة، فهي من الحلويات سريعة التحضير وشهية المذاق، ويمكن تحضيرها من خلال إتباع ما يلي.

نحضر وعاء عميق ونضع فية السميد والسمن والسكر ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم إضافة الحليب ونقلب المكونات حتى التجانس.

نضع مكونات الشربات على النار.

نحضر صينية فرن مناسبة وندهن القالب والجوانب بالسمن.

نضع خليط البسبوسة في الصينية ونوزع الخليط حتى يصبح متساوي.

يدخل الخليط إلى الفرن في درجة حرارة مناسبة حتى ينضج.

بمجرد خروج البسبوسة من الفرن يتم إضافة الشربات إليها وهو ساخن.

نترك البسبوسة حتى تبرد وبعدها تقطع وتصبح جاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

المكونات

كيلو من البسبوسة الناعمة.

كوب ونصف من السكر.

زبادي كوب ونصف.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

شربات.

كوب ونصف من السمن.

طريقة التحضير للوصفة