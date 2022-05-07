بأسرار الهنود.. الحبوب السحريه ضعيها على الشامبو لإنبات الفراغات ونمو الشعر ووقف التساقط نهائيا

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عمر شويل - جدة يُعد الأسبرين من العقاقير الشهير التي تستخدم كمسكن للصداع والألم وعلاج الالتهابات، كما يتم استخدامه أحيانًا في الحد من فرص الإصابة بالجلطات للمرضى الذين يُخشى عليهم من النوبات القلبية، كذلك يمتلك الأسبرين العديد من الفوائد التجميلية، ومنها علاج بقع وتصبغات البشرة، وأيضًا العناية بالشعر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على فوائد الأسبرين للشعر، وكيفية استخدامه لوقف التساقط وإنبات الفراغات وتكثيف الشعر.

فوائد الأسبرين للعناية بالشعر

تتعدد فوائد الأسبرين في العناية بالشعر، ويُعد أبرز تلك الفوائد ما يلي:

التخلص من قشرة الرأس بسرعة.

وكذلك تنظيف الفروة من الدهون والخلايا الميتة.

وأيضًا علاج التهابات فروة الرأس.

بالإضافة إلى تنظيف مسام الفروة، ومنع تكون وتراكم الزُّهم.

كما يعمل على الحد من تساقط الشعر وتحسين نموه.

إلى جانب إكساب الشعر بريق ولمعان ومظهر صحي.

فضلًا عن زيادة نمو الشعر، وخاصةً لمن يعاني من بطء نمو الشعر وضعف البصيلات.

كما يساهم الأسبرين في تقليل سمك جروح الصدفية في فروة الرأس؛ مما يحد من الشعور بالحكة.

كيفية استخدام الأسبرين لوقف تساقط الشعر

يمكن استعمال الأسبرين في علاج تساقط الشعر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بسحق أقراص الأسبرين وتحويلها إلى مسحوق ناعم بحيث يمكن إضافته إلى الشامبو.

كما يمكن إضافة بعض المكونات الأخرى للأسبرين لتكوين قناع للشعر يكسبه لمعان وحيوية.

كما ينصح باستعمال قناع الشعر مرة أو مرتين أسبوعيًا مع المداومة على ذلك لمدة لا تقل عن شهر للحصول على أفضل النتائج.

كذلك يمكن استخدام الأسبرين كمنظف للشعر؛ وفي تلك الحالة يُنصح باستعماله مرة واحدة فقط أسبوعيًا.

وجدير بالذكر، أن الإفراط في استخدام الأسبرين للعناية بالشعر؛ فإن ذلك يسبب فرط التقشير للفروة.

حيث يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تسبب فرط إفراز دهون الشعر وهو ما ينتج عنه سقوط الشعر.

كيفية استعمال الأسبرين في شامبو الشعر

يمكن استخدام الأسبرين للعناية بالشعر من خلال إضافته إلى الشامبو، وذلك كالتالي: