نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تصلب الشرايين ودوما يكون السبب وراء ذلك هو كثرة التناوب على تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على العديد من الدهون، الى جانب احتوائها على الكربوهيدرات التي يقوم الجسم بتحويلها الى سكر حيث أن ذلك يعمل على زيادة الخطورة بتأثر القلب لأنه يعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم ويحدث بناء على ذلك تصلب في الشرايين.
مشروب تقوية جهاز المناعة في الشتاء وإذابة الدهون
هناك العديد من الأشخاص يلجئون إلى أن يستعملوا الأدوية حتى تقلل من مستوى الكوليسترول في الجسم ولكن هناك مشرب قوي يتكون من ثلاث اشياء فقط ويساعد في تنظيف الشرايين ويقوي عضلة القلب ويذيب الدهون وهو:
مكونات المشروب:
- 10 فص من الثوم.
- 10 شرائح زنجبيل.
- 10 من الليمون.
طريقة تحضير مشروب تقوية المناعة
- قومي بغسل الليمون بطريقة جيدة مع مراعاة عدم تقشيره.
- قومي بتقطيع الليمون إلى شرائح.
- قشري الزنجبيل ثم قومي بتقطيعه.
- قومي بتقشير فصوص الثوم ثم قومي بهرسه واتركيه لمدة ربع ساعة.
- قومي بوضع الليمون وشرائح الزنجبيل وفصوص الثوم المهروس وبعض من الماء داخل الخلاط ثم يمزجون.. ثم نقوم بسكبه مع أربعة لتر من الماء ويوضع على النار.
- ننتظر حتى يزيد ويثقل القوام ثم نرفعه من على النار حتى يبرد.
- نصبه في زجاجة أو في برطمان ليتم استعماله في الأوقات المناسبة.
أقوى المشروبات لحماية صحة القلب
مكونات المشروب:
- ملعقة خل أعشاب.
- نصف كأس من الماء.
- ملعقة واحدة من العسل الأبيض.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير المشروب:
- نقوم بوضع نصف كأس من الماء مضاف اليه العسل في برطمان من الزجاج ثم نقوم بتذويبها.
- نقوم بوضع معلقه عصير الليمون ونضيف اليهم ملعقة خل الأعشاب ثم نقوم بتقليب جميع المكونات.
- ينصح بتناوله مرتين على مدار اليوم على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.