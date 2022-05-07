أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة

هناك الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تصلب الشرايين ودوما يكون السبب وراء ذلك هو كثرة التناوب على تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على العديد من الدهون، الى جانب احتوائها على الكربوهيدرات التي يقوم الجسم بتحويلها الى سكر حيث أن ذلك يعمل على زيادة الخطورة بتأثر القلب لأنه يعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم ويحدث بناء على ذلك تصلب في الشرايين.

مشروب تقوية جهاز المناعة في الشتاء وإذابة الدهون

هناك العديد من الأشخاص يلجئون إلى أن يستعملوا الأدوية حتى تقلل من مستوى الكوليسترول في الجسم ولكن هناك مشرب قوي يتكون من ثلاث اشياء فقط ويساعد في تنظيف الشرايين ويقوي عضلة القلب ويذيب الدهون وهو:

مكونات المشروب:

10 فص من الثوم.

10 شرائح زنجبيل.

10 من الليمون.

طريقة تحضير مشروب تقوية المناعة

قومي بغسل الليمون بطريقة جيدة مع مراعاة عدم تقشيره.

قومي بتقطيع الليمون إلى شرائح.

قشري الزنجبيل ثم قومي بتقطيعه.

قومي بتقشير فصوص الثوم ثم قومي بهرسه واتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بوضع الليمون وشرائح الزنجبيل وفصوص الثوم المهروس وبعض من الماء داخل الخلاط ثم يمزجون.. ثم نقوم بسكبه مع أربعة لتر من الماء ويوضع على النار.

ننتظر حتى يزيد ويثقل القوام ثم نرفعه من على النار حتى يبرد.

نصبه في زجاجة أو في برطمان ليتم استعماله في الأوقات المناسبة.

أقوى المشروبات لحماية صحة القلب

مكونات المشروب:

ملعقة خل أعشاب.

نصف كأس من الماء.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير المشروب: