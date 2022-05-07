اصنعي فطائر الطاسة السريعة لأطفالك في المنزل بمكونات بسيطة جداً

تعد فطائر الطاسة ، من أسهل أنواع الفطائر التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لأنها لا تحتاج إلي وقت كبير أو مجهود عند تحضيرها، ويمكن حشوها بأكثر من حشوة علي حسب الرغبة، لها قوام هش وخفيف لذلك تعتبر أكلة خفيفة وصحية علي المعدة، وهي من الوجبات السريعة التي تتمتع بمذاق لذيذ وجداً ومختلف عن باقي الفطائر لذلك تعتبر مميزة، وهي محببة لدي الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال يقبلون علي تناولها بكثرة، وتتكون من مكونات بسيطة اقتصادية في متناول الجميع وهي متوافرة في كل منزل، يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو غداء أو إفطار، وتبحث دائماً جميع الأمهات علي طرق بسيطة ومختلفة لتجديد في أنواع الأكلات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الطاسة

سوف نتعرف علي مكونات عمل هذه الفطائر السريعة من هنا وهي كالاتي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من للبن.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

علبة زبادي.

ثلاث ملاعق من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة من بكينج باودر.

معلقة كبيرة خل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي أسهل الخطوات لتحضير فطائر الطاسة بكل سهولة وبساطة وهي كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها الماء وللبن والسكر والخميرة ونقوم بتقليبهم ونتركهم حتي تصبح متفاعلة وقومي بوضع الزيت والزبادي والخل وقلبيهم كلهم مع بعض. ثم قومي بعد ذلك بوضع البيكنج بودر والملح والدقيق وقلبيهم جيداً ثم ضعيهم علي المكونات السائلة وقلبي المكونات ونزليهم علي رشة دقيق وقومي بعجنهم حتي تصبح عجينة ناعمة وطرية. ثم قومي بوضعها في بولة ونغطيها واتركيها في مكان دافئ تخمر وتتضاعف. بعد تخمر العجينة جيداً قومي بتقسيمها كرات متوسطة الحجم حسب الحجم المناسب للفطائر ثم اتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ذلك قومي بفرد العجينة واحشيها بالحشو المناسب ثم قومي بغلقها مثل القطايف وعلي طاسة ساخنة مدهون بقليل من الزيت والزبدة قومي بتسويتها علي نار هادئة وقلبيها علي الجانبين.

حشوات فطائر الطاسة

سوف نقدم لكم بعد حشوات هذا النوع من الفطائر وهي كما يلي:-

بسطرمة مستوية.

جبنة كريمي.

زيتون أسود شرائح.

جبنة مكيس.

شكولاتة قابلة للدهن.

زيت وزبدة للدهن.

قرفة وسكر.

للحمة مفرومة.

نصائح مهمة لنجاح وصفات الفطائر

من هنا تعرفي علي بعض هذه النصائح المهمة وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل فطائر السمسم الهشة و اللذيذة

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الفطائر الشهية وهي كالاتي:-