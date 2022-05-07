ارخص من الليزر.. مرارة الدجاج للتخلص من شعر الجسم كله وبدون الم نهائيا وصفه جبارة لن تستغني عنها من اليوم

الكثير من ربات البيوت عند شرائهم الدجاج يجدون المرارة ملتصقة بالكبد فـيتخلصون منها سريعًا ظنًا منهم أنها مضرة بالصحة، أو أنها من النفايات التي يجب التخلص منها، ولكن أثبتت الدراسات حديثًا أنها تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أنها تستخدم بأكثر من طريقة في أكثر من مجال، ومن خلال هذا التقرير ننصحكم بعدم التخلص منها والاحتفاظ بها حتى لا تضطروا إلى الندم بعد معرفة ما تخبئه من فوائد، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على كل ما يخص مرارة الفراخ وسرها بمجال الجمال.

طريقة تقليل نمو شعر الجسم باستخدام مرارة الدجاج

تحذير مبدئي: يتم تجربة الطريقة على قطعة صغيرة جدًا من الجسم، إذا ثبت حساسية الجسم منها يمتنع تكملة التجربة، أما في حالة عدم ظهور أي أعراض جانبية يمكنك تكملة التجربة والاستفادة منها.

ويمكنك اعتماد الوصفة في أغلب مناطق الجسم، مثل الإبطين أو الرجلين أو حتى الوجه واليدين، ولكن أولا يجب تنظيف المكان المراد تطبيق الوصفة عليه.

والعلم بأن هناك طرق معينة يجب اتباعها عند تنظيف الجسم من الشعر قبل استخدام الوصفة، وهي “الحلاوة أو الخيط أو الشمع” ويجب الابتعاد تمامًا عن الملقاط والشفرات الخاصة بـإزالة الشعر.

طريقة تحضير الوصفة

ثم يتم إحضار وعاء عميق، ويضاف فيه من أربع إلى خمسة مرارات طازجة ونية.

وبعد التأكد من إزالة شعر الجسم يتم وضع مرارة الدجاج نية على البشرة بصورة مباشرة دون إضافة أي إضافات أخرى وتترك علي الجلد حتى تجف تمامًا.

وإذا شعرت بتهيج في البشرة أو حدث احمرار مفاجئ أو بعض الألم أثناء التجربة، يجب التوقف على الفور وغسل الجلد بالماء الدافئ جيدًا.

كما وجب التنويه عن أن مرارة الدجاج النيئة تكون ذات رائحة نفاذة وكريهة بجانب أنها لا تحتمل، ولكن يمكن للبعض تحملها من أجل الاستفادة التي سيحصلون عليها عند نهاية التجربة.

وبعد التأكد من أن هذا المكون قد جف على الجلد تمامًا يمكن غسله بالماء الدافئ عدة مرات ثم غسل المنطقة المقام عليها التجربة بالماء الدافئ والصابون، ولكن يجب استخدام صابون غير معطر، حتى لا يضر البشرة في تلك الحالة ويسبب تهيج البشرة.

أيضًا يمكن الاعتماد على الوصفة السابقة أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، فيمكن أن تصل إلى ثلاث أو أربع مرات للحصول على نتيجة أفضل وأسرع مع التجربة على منطقة صغيرة بالجسم في كل مرة.

وبعد مرور فترة من تكرار الوصفة والمداومة عليها ستلاحظين أن الشعر أصبح أقل بكثير، ويمكن كذلك أن يختفي الشعر وتضعف البصيلات تمامًا.