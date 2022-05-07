بطريقة سحريه احصلي علي أسنان ناصعة البياض وتخلصي من اصفرار الأسنان بمكون منزلي واحد

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تبييض الأسنان بالقرنفل، الأسنان البيضاء هي واحده من رموز النظافة الشخصية للإنسان ويحلم الكثير من الأشخاص المهتمين بنظافة أسنانهم في الحصول على أسنان بيضاء ولامعه وناصعة البياض، ويوجد الكثير من أنواع معجون الأسنان يقوم الأشخاص باستخدامها للحصول على أسنان بيضاء ومعظم أنواع معجون الأسنان تقوم بإزالة الطبقة المغذية التي تفيد الأسنان، ولذلك يلجأ الكثير من الأشخاص في استخدام مواد طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية تساعد في تنظيف الأسنان.
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالقرنفل
يوجد مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي يعتبر القرنفل مكون أساسي فيها تعمل على تنظيف الأسنان والحصول على أسنان بيضاء ولامعه، ومن أشهر هذه الوصفات ما يلي:
وصفة القرنفل والطين الأخضر لتبييض الأسنان:
مكونات الوصفة:
- عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بالقرنفل.
- عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بالطين الأخضر.
- عدد ٢ كبسولة فحم.
- عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بيكربونات الصوديوم.
- عدد ٢ معلقة صغيرة ماء دافئ.
- فرشاة أسنان نظيفة.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم أولاً بطحن القرنفل بطريقة جيدة ونجعله مثل البودرة تماماً، وبعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع فيه القرنفل.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة معلقتين من الطين الأخضر، ونطحن كبسولات الفحم ونخلط جميع المكونات السابقة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية كربونات الصوديوم ونخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة، وبعد ذلك نضيف إليهم القليل من الماء الدافئ حتى يصبح مثل المعجون تماماً.
- وبعد ذلك نقوم بأخذ القليل من المعجون ونضعه على فرشاة الأسنان النظيفة ونغسل الأسنان جيداً بها.
- وفي علبة نظيفة نضع كمية المعجون بها ونغلقها جيداً، ونقوم باستخدام المعجون بشكل يومي بعد الأكل وقبل الذهاب إلى النوم.
وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتبييض الأسنان:
المكونات:
- معلقة كبيرة قرنفل مطحون.
- نصف معلقة صغيرة زيت زيتون.
- كمية قليلة من كربونات الصوديوم.
- فرشاة الأسنان الخاصة بك.
طريقة استخدام الوصفة:
- نقوم أولاً بوضع القرنفل المطحون وزيت الزيتون في علبة ونخلطهم بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية من كربونات الصوديوم إلى الخليط السابق ونخلطهم بطريقة جيدة حتى يصبح الخليط متجانس.
- وبعد ذلك نقوم بوضع القليل من الخليط على فرشاة الأسنان ونغسل الأسنان بطريقة جيدة.
- ويجب استخدام هذا الخليط مرتين في اليوم وتظهر النتيجة في أسبوع.
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