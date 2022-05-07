تعرف على سر طريقة عمل معجنات السكر بالقرفة بدون حليب وزبدة

حان الوقت لتقومي بعمل مثل هذه الوصفة اللذيذة التي تجمع العديد من الأكلات في وصفة واحدة فقط، طريقة عمل المعجنات أو القرص الطرية بالقرفة بشكل شهي وبمكونات سهلة أن تقومي بإحضارها، لذلك إليك الآن مثل هذه الوصفة المميزة عليك فقط البدء في اتباع الفقرات التالية، لكي تقومي باستخدام المكونات الصحيحة بالإضافة إلى اتباع الطريقة المناسبة لكي تبدئي بتحضيرها بشكل جيد بدون أن تقعي في أي خطأ.

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة يمكنك أن تقوم بصنعها بكل سهولة لتحصل على افضل فطور وعشاء خفيف مع كوب من الحليب أو الشاي الأحمر وستحصل على تجربة ممتعة مشابهة لمنتجات المخابز الشهيرة وإليك الآن هذه الوصفة المميزة التي ستجعل كل أفراد الأسرة يشتهونها، فقط تابع لتتعرف على تفاصيل أكثر.

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة من أكثر الوصفات المحبوبة فإذا لم تكن عاشق للقرفة أو الدارسين لن تستطيع أن تقاومها في هذه الوصفة المثالية، لذلك لنتعرف أكثر على طريقة العمل والمكونات السحرية التي تدخل في صنعها، فتابع الآن:

المكونات

نصف كيلو دقيق.

كوب إلا ربع من المياه الفاترة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو مكعب من الخبيرة الطازجة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

أربع ملاعق كبيرة سكر بني أو أبيض.

طريقة العمل