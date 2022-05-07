نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلم طريقة صبغه لحيه مع شرح مفصل للتخلص من الشيب أو تجديد المظهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغه لحيه إذا كنت تريد التخلص من الشعر الأبيض يمكنك فعل ذلك، ولكن إذا كنت ترغب في تجربة مظهرك ، فقد حان الوقت لتغير لحيتك مصبوغة بألوان زاهية. هناك سببان وراء قرار الرجل صبغ لحيته. الأول هو إخفاء شعرها الأبيض والثاني لإضفاء لمسة من اللون على وجهها. بعد ذلك نقوم بتفصيل كلا الخيارين، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت الرجل المناسب لتلوين لحيتك.

صبغه لحيه

خطوة بخطوة لرسم اللحية، ولكن تذكر أن إظهار شعرك الأبيض هو وسيلة لتفخر بسنوات خبرتك، أردنا أن نبدأ بتقديم المشورة بشأن أفضل طريقة لصبغ لحيتك. عند الحديث عن تغطية الشعر الرمادي، من الواضح أن الخيار هو القيام بذلك في المنزل، وهو أكثر عملية واقتصادية، ببساطة عن طريق اتباع التعليمات الموجودة على العبوة (خاصة باللحية، وليس صبغ الشعر).

كيف تصبغ اللحية بالألوان

صبغه لحيه من ناحية أخرى، إذا كان ما تريده هو صبغ لحيتك بلون رائع: بني فاتح أو بني غامق، أو اصفر وغيرها من الألوان. ستكون العملية مماثلة للشعر المصبوغ والمبيض .

عليك أولاً أن تقوم بتبييض اللحية باستخدام البيروكسيد، يجب أن تكون أشقر أو أصفر.

ثم قم بتطبيق درجة الصبغة التي اخترتها (في العديد من متاجر التجميل يبيعون هذا النوع من المنتجات).

أيضًا إذا كنت لا ترغبين في استخدام البيروكسيد، يمكنك تطبيقه مباشرة، لكن اللون لن يكون مثيرًا للإعجاب، حتى إذا كان شعرك داكنًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه كما يحدث مع الشعر عند تشقير اللحية يتلف الشعر.

وبالتالي، من الضروري الحفاظ على ترطيبها جيدًا ببعض زيت اللحية، من أجل تعزيز مظهر أفضل.

يمكنك التعرف أيضا علي طريقة تفتيح الشعر.

لحى مناسبة للصباغة بالألوان

يبدأ الرياضيون والمغنون بصبغه لحيه بألوان الآن دعونا نركز فقط على اللحى الملونة المصبوغة. تلك الطويلة أو المتوسطة المورقة، من الناحية المثالية نوع الحطاب، ستكون مثالية لإضافة اللون. لأن طولها يسهل التطبيق ويجعل النمط أكثر وضوحًا. من ناحية أخرى، يجب على تلك اللحى المظللة، القصيرة وذات النمو غير المتكافئ (فراغات بدون شعر)، الامتناع عن اختيار هذا النمط. السبب؟ نحن نعتبر ببساطة أنه لا يعمل. سيكون تطبيق الألوان غير متساوٍ ولن يجعل هذه الموضة تبدو جيدة.

هل اللحية المصبوغة صيحة عابرة

نعتقد أنه ليس اتجاهًا شائعًا بعد ونعتقد أنه سيستغرق وقتًا حتى يتماسك كإتجاه هائل. على الرغم من أن البورتوريكي ريكي مارتن قام بتبييض لحيته في بداية هذا العام، إلا أنه ليس اتجاهًا يجذب انتباه المزيد من المشاهير على الرغم من أننا على يقين من أن هذا لن يستغرق وقتًا طويلاً. إذا كنت ترغب في إثبات نفسك كصانع اتجاهات مصبوغة للحية، فهذا هو الوقت المثالي لك للقيام بذلك. من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل الانتظار حتى تكتسب شعبية وتشعر بمزيد من الأمان، فأنت ضمن حقوقك.