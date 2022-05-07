بكيلو من الدقيق حضري البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة

البريوش بالعجوة ، يعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة والمشهورة التي من السهل عملها، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، حيث يمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوجبة إضافية بجانب كوب من الحليب أو كوب من القهوة على وجبة الإفطار، وتعتبر من المعجنات اللذيذة والرائعة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها بدل من شرائها جاهزة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البريوش بالعجوة

يتكون البريوش بالعجوة اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كيلو من الدقيق الابيض.

نصف كيلو من السمنة.

كوب من السمسم.

كيلو من العجوة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الفانيليا.

ملعقة من السكر.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-