بكيلو من الدقيق حضري البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة

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البريوش بالعجوة ، يعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة والمشهورة التي من السهل عملها، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، حيث يمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوجبة إضافية بجانب كوب من الحليب أو كوب من القهوة على وجبة الإفطار، وتعتبر من المعجنات اللذيذة والرائعة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها بدل من شرائها جاهزة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل البريوش بالعجوة
يتكون البريوش بالعجوة اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كيلو من الدقيق الابيض.
- نصف كيلو من السمنة.
- كوب من السمسم.
- كيلو من العجوة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة من السكر.
- ربع كوب من الحليب.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البريوش بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الحليب وملعقة السكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق.
- ثم تحضير إناء أخر ونضع به الدقيق والفانيليا والسمنة ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونعجن جيداً.
- نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن حسب احتياج الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية.
- نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر في مكان دافئ وتصبح جاهزة للاستخدام.
- نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم نفرد كل كرة ثم نحشيها بالعجوة ونلفها على شكل أسطوانة مع لصق الأطراف.
- نقوم باستخدام السكينة ونعمل فتحات في الكعك حتي تظهر العجوة ثم نرش عليها السمسم ثم نضعها في صينية.
- نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من كمية العجين بالكامل ونترك الكعك لمدة نصف ساعة مرة ثانية.
- ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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