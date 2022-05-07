سندوتشات الكريب بأسهل طريقة وبأنجح عجينة وبمذاق روعة أحلى من المطاعم

سندوتشات الكريب ، من ألذ وأشهى المعجنات الغربية والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير أيضا، كما أصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، ونال على إعجاب الجميع، ويعد الكريب بأكثر من طريقة فمنه الحلو والمالح، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب المالح، وهو يتميز بقيمة غذائية عالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، كما يتميز بمذاقه الغني والخاص والمميز، ويتميز أيضا بسهولة تحضيره حيث لا يتطلب وقت كثير ولا مجهود كبير، ويقدم على جميع الموائد فلا يخلو من مائدة وخاصةً في شهر رمضان المبارك، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل سندوتشات الكريب بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات سندوتشات الكريب

تتكون سندوتشات الكريب من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كيلو من الحليب أو الماء.

3 أكواب ونصف من الدقيق ( 420 جم).

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت.

مقادير الحشوة

كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح رفيعة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة قرفة.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

10 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة زعتر.

مقدار ملعقة صغيرة كركم (اختياري).

ملعقة صغيرة ملح.

زيتون مخلل مقطع حلقات (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحيطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي بالخلطة السرية أحلى من الجاهز في المنزل شرائه).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل سندوتشات الكريب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والثوم المهروس والبابريكا والزعتر والملح والفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر والقرفة والكركم وعصير الليمون والزيت، ثم نخلط جيداً. ثم نضيف صدور الدجاج ونخلط جيدا، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة. ثم نحضر عجينة الكريب، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والملح والسكر والحليب والزبدة، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نصفي الخليط بالمصفاة. ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة. ثم نضع مقلاة على نار هادئة وندهنها بالزيت، ثم نتركها تسخن قليلا. بعد ذلك نسكب فيها مقدار مغرفة من العجين السائل ونساويه بتحريك المقلاة، وعندما يجف العجين من أسفل نقلبه على الجهة الثانية ونتركه حتى تجف أيضا. ثم نرفع الكريب من على النار. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على نار عالية ونضيف إليها مقدار من الزيت، ثم نقلي فيها شرائح الدجاج ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا من الجهتين مع التقليب من وقت لآخر. بعد ذلك نرفع الدجاج من على النار. ثم نفرد الكريب ونثنيه من الطرف، ثم نوزع فوقه مقدار من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم كمية من الحشوة، ثم كمية من الزيتون المخلل، ثم شرائح البطاطس، وأخيرا مايونيز وكاتشب، ثم نغلق السندوتش. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على النار وندهنها بالزيت، ثم نضع فيها السندوتشات من الجهة المفتوحة ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا، ثم ندهن السندوتشات من الجهة الأعلى بالزيت، ثم نقلبهم على الجهة الثانية، ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا أيضا. ثم نرفعهم من على النار، ونقدم سندوتشات الكريب في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير