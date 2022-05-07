تخلصي من شيب الشعر المبكر بملعقة فازلين واحدة رجعي شبابك وانسي الشعر الابيض

وصفه علاج الشيب بالفازلين، ىيعد الفازلين من المرطبات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الشيب المبكر وإعادة الشعر للونه الطبيعي، كما أنه لا تقتصر فوائده فقط على علاج الشيب المبكر، بل يرطب الشعر ويجعله ناعم كالحرير، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة وصفة طبيعية لإزالة الشعر الأبيض بالفازلين الطبي.

تحضير وصفه لعلاج الشيب بالفازلين

ظهور الشعر الأبيض في مقدمة الرأس من العوامل التي تجعل الشخص يشعر بالأحراج، كما أنه غير مستحب لجميع الأشخاص، ويلجؤون إلى طرق ووسائل كثيرة لإزالة الشعر الأبيض نهائيا، ومن ضمن هذه الطرق صبغات الشعر بصبغات متعددة الألوان، ولكن هذه الصبغات بها مادة الأمونيا التي تؤذي بصيلات الشعر وبالتالي تعرضه لإضعاف وتساقط الشعر، لذلك ننصح باستخدام المواد الطبيعية التي تكون آمنه تماماً على الشعر ولا تعمل على تساقط الشعر بل هي تقوى الشعر من الجذور للأطراف وتعمل على إعادة وتحسين مظهر وملمس الشعر.

إعداد وصفة لعلاج الشيب المبكر بالفازلين الطبي

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

تحضير خلطة بالفازلين وجل الصبار لعلاج الشيب

نحضر إناء صغير ونرفعه على النار، ونقوم بتذويب الفازلين على النار، ثم إضافة جل الالوفيرا عليه ومستمر في التقليب وأخيراً نضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تمام التجانس.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد قليلاً.

نضع الخليط على شعر جاف ونظيف على كامل الشعر خصوصاً مقدمة الرأس لظهور الشعر الأبيض بكثرة به.

ونترك الخليط طول الليل وفى اليوم التالى يشطف بالماء والشامبو فى الصباح.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

سوف تلاحظين بعد القيام بالوصفة باختفاء الشعر الأبيض من على الشعر تدريجياً، كما أنه يعيد لون الشعر الطبيعي مرة ثانية دون أي ضرر يلحق الشعر، فهذه الخلطة بها مكونات طبيعية آمنه تماماً على الشعر تعمل على تحفيز نمو الشعر، فهي تحتوى على زيت الزيتون الممتاز في ترطيب وتنعيم الشعر كما أنه يقوم بتثبيت اللون مع المكونات المضافة إليه، ويحتوى أيضاً على جل الألوفيرا الذي يضيف للشعر اللون الجذاب وتغير اللون إلى لونه الأصلي إلى كان عليه ويضيف إليهم الفازلين الرائع في إزالة الشيب من على الشعر وإعادة الشعر حيويته ولونه الطبيعي كما أنه يضيف للشعر النعومة واللمعان.