طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مقرمش من الخارج وطري وهش من الداخل لا يقاوم

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بلح الشام التحلية المحببة لدي الكبير والصغير، والتي سنعرضها لكم اليوم بالطريقة الأبسط والسريعة التي نتناولها على الشواطئ وفي التنزهات في محلات الحلويات المختلفة، حيث تعد هذه الوصفة الأسهل بدون بيض وبدون تفاصيل كثيرة، لتحصلين على الطعم الأصلي الشهي مقرمش من الخارج وطري وهش من الداخل وطعم لا يقاوم بطريقة عمل الشربات الكاملة.
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
ترتبط رائحة بلح الشام بالمصيف والتنزهات مع رائحة الفانيليا المميزة في شربات بلح الشام، والطعم اللذيذ لأصابع مقرمشة من الخارج وهشه من الداخل، سواء بالشربات أو بالشكولاته، وذلك بإتباع هذه الوصفة التالية بالتفصيل والمأخوذة من أشهر محلات الحلويات الشامية.
المكونات المطلوبة
- كوب وربع من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد ١ كوب من الماء.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل أو الشربات.
شربات البلح
- ٢ كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير الشربات
- يحضر الشربات أولا عن طريق وضع السكر والماء حتى يصل إلى الغليان، ثم نقوم بإضافة الليمون ونتركه دقائق حتى يصل إلى قوام ثقيل، وعند والوصول إلي قوام الشربات المطلوب تضاف الفانيليا، ثم يترك جانبا ليبرد تماما.
- لعمل بلح الشام يوضع الماء والزيت وملعقة العسل في إناء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- يقلب الدقيق والنشا معا جيدا بعيدا في إناء آخر، ثم نقوم بوضعهم على الماء والزيت والعسل السابق غليهم سويا.
- تقلب المكونات كلها معا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- توضع العجينة في كيس حلواني به قمع شكل بلح الشام.
- للقلي يوضع زيت نظيف غزير في إناء طاسة عميقة قدر المستطاع، على نار عالية حتى يسخن جيدا.
- توضع وحدات بلح الشام واحدة تلو الأخرى مع التقليب في الزيت حتى نحصل علي اللون الذهبي المطلوب لبلح الشام.
- يرفع بلح الشام من على النار ثم يوضع في الشربات البارد للاستمتاع بالطعم الشهي لبلح الشام.
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