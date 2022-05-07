طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مقرمش من الخارج وطري وهش من الداخل لا يقاوم

بلح الشام التحلية المحببة لدي الكبير والصغير، والتي سنعرضها لكم اليوم بالطريقة الأبسط والسريعة التي نتناولها على الشواطئ وفي التنزهات في محلات الحلويات المختلفة، حيث تعد هذه الوصفة الأسهل بدون بيض وبدون تفاصيل كثيرة، لتحصلين على الطعم الأصلي الشهي مقرمش من الخارج وطري وهش من الداخل وطعم لا يقاوم بطريقة عمل الشربات الكاملة.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

ترتبط رائحة بلح الشام بالمصيف والتنزهات مع رائحة الفانيليا المميزة في شربات بلح الشام، والطعم اللذيذ لأصابع مقرمشة من الخارج وهشه من الداخل، سواء بالشربات أو بالشكولاته، وذلك بإتباع هذه الوصفة التالية بالتفصيل والمأخوذة من أشهر محلات الحلويات الشامية.

المكونات المطلوبة

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد ١ كوب من الماء.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من عسل النحل أو الشربات.

شربات البلح

٢ كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات