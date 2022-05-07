بملعقة دقيق اعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية ولذيذة

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البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق، نجد أن البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق هي من أهم المأكولات التي تتميز بطعمها اللذيذ ويقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وخاصة البطاطس المقلية، كما أيضا يعتبر البطاطس هي من أهم المأكولات الاقتصادية التي تكون بسيطة وسهلة في تحضيرها وغير مكلفة على الإطلاق، وتحرص كل ربة المنزل بإعداد البطاطس المقلية بشكل مقرمش بدلا من شرائها من الخارج. البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق المقادير حبتان من البطاطس متوسطة في الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة واحدة من الدقيق الأبيض.

مقدار من الزيت النباتي اللازم للقلي. طريقة التحضير نأتي إناء عميق ونضع به ملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الثوم البودر وملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ونخلطهم مع بعض.

نقوم بتقطيع حبتان من البطاطس متوسطة الحجم على هيئة شرائح رفيعة ونغسلها جيدا من الماء.

نضع شرائح البطاطس في مكونات الملح والثوم والدقيق ونخلطها جيدا مع بعضها.

نحضر مقلاة واسعة ونضع بها مقدار من الزيت النباتي ويكون بشكل غزير ونضعها علي نار متوسطة ونترك الزيت حتي يتم تسخينه ثم نضع بها كمية مناسبة من شرائح البطاطس.

نترك شرائح البطاطس في الزيت مع تقليبها من جميع الجوانب حتى يتم تحميرها وتأخذ اللون الذهبي.

نستخرج شرائح البطاطس من الزيت ونضعها على ورق المناديل المطبخ حتي يعمل علي امتصاص الزيت بها. البطاطس المقرمشة الدقيق والنشا المقادير حبتان من البطاطس.

اربعه ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقطع البطاطس إلي أصابع ونغسلها باستخدام الماء جيدا.

نأتي بوعاء عميق ونضع به الدقيق الأبيض ثم نضيف عليه الملح والبصل البودر ونضع عليهم الثوم البودر ثم نضيف البهارات المشكلة ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضع شرائح البطاطس في المكونات بالتتبيلة ثم نضعها في مقلاة بها زيت غزير ونتركها علي النار حتي يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبي وتكون مقرمشة. عمر شويل - جدة بملعقة دقيق اعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية ولذيذة - ثقفني

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