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يعتبر لبان الدكر هو من أهم المواد الصمغية التي نأخذها من شجرة اللبان وتحتوي علي العديد من العناصر الطبيعية التي تكون مفيدة للجسم ويمكن فوائدها في استخدامات العلاجية، ويدخل اللبان الدكر في العلاجات المتنوعة التي تستفيد بها البشرة والجلد كما يمكن أيضا فوائدها في مقاومة البكتيريا في الجسم فهي بمثابة وقاية من حدوث أي عدوى. كريم لبان الدكر المقادير نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت الجوجوبا.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.

عدد من قطرات زيت لبان الدكر تصل إلى 40 قطرة.

نستخدم برطمان زجاجي فارغ محكم الغلق. طريقة التحضير نخلط نصف كوب من زبدة الكاكاو في إناء صغير من الزجاج ثم نضيف عليها ربع كوب من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض ثم تعرضه البخار حتى نقوم بتحضير حمام مائي ساخن يعمل على ذوبان الزيوت مع بعض.

نضع ملعقتين كبيرتين من زيت الجوجوبا وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو الي الخليط و ندمجهم مع بعض ثم نضع الخلطة في الثلاجة لبعض الوقت حتي يتم تماسكهم.

بعد ملاحظة أن الخليط تم تبريده وتماسكه بشكل جيد تخرجه من الثلاجة ونستخدم المضرب الكهربائي و تخفق جميع المكونات مع بعضها حتي تحصل علي قوام لين وكريمي ثم يضاف إليه 40 قطرة من زيت لبان الدكر ونستمر في الخفق المكونات مع بعضها.

نضع كريم لبان الدكر في برطمان زجاجي فارغ محكم الغلق ونقوم بخزينة في الثلاجة.

تقوم بوضع كريم لبان الدكر على البشرة بشكل متكرر مرة صباحا وتوضع على البشرة عند المساء.

يمكن تخزين كريم لبان الدكر في الثلاجة وقت طويل حين استخدمه من وقت إلى آخر فعند وضعه على البشرة يعطي انتعاش جميل عليها.

عند وضع المكونات لابد من اختبار أنواع الزيوت بعناية وتكون ذات مصدر موثوق حتي تحصل علي كريم ذات مكونات طبيعية مضمونة.

يجب عند تحضير خلطة كريم لبان الدكر بكميات متوسطة لا تكون كبيرة حتى لا تفسد جميع مكونات الخلطة بعد فترة طويلة من تحضيرها. عمر شويل - جدة بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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