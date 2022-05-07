أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع لتزيين الكيك بدون كريمة أو زبدة

صوص الشوكولاتة الاقتصادي من أكثر المكونات التي تستخدم كثيرًا في تزيين الكيك والحلويات، ويستخدم ايضًا في الكثير من الوصفات والمشروبات فهو يعد من أكثر الأشياء المحببة لدى عدد كبير من الأشخاص بالأخص محبي الشوكولاتة، ويوجد منه الكثير من المصنعات الجاهزة في السوبر ماركت والمحلات ولكنها مكلفة الثمن كثيراً على بعض الأشخاص، كما أن قد تكون غير متوفرة عند الجميع، يوجد أكثر من طريقة لعمل صوص الشوكولاتة و لكننا أردنا أن نقدم لكم طريقة اقتصادية من المنزل بدون اضافة زبدة أو كريمة وبمكونات متواجدة في كل منزل، ستحصلين على طعم وقوام مثل الجاهزة تمامًا خلال 10 دقائق ستحصلين على صوص شوكولاتة لامع وكريمي رائع لتزيين الكيك والحلويات.

صوص الشوكولاتة الاقتصادي

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي