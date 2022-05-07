نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع لتزيين الكيك بدون كريمة أو زبدة في المقال التالي
صوص الشوكولاتة الاقتصادي من أكثر المكونات التي تستخدم كثيرًا في تزيين الكيك والحلويات، ويستخدم ايضًا في الكثير من الوصفات والمشروبات فهو يعد من أكثر الأشياء المحببة لدى عدد كبير من الأشخاص بالأخص محبي الشوكولاتة، ويوجد منه الكثير من المصنعات الجاهزة في السوبر ماركت والمحلات ولكنها مكلفة الثمن كثيراً على بعض الأشخاص، كما أن قد تكون غير متوفرة عند الجميع، يوجد أكثر من طريقة لعمل صوص الشوكولاتة و لكننا أردنا أن نقدم لكم طريقة اقتصادية من المنزل بدون اضافة زبدة أو كريمة وبمكونات متواجدة في كل منزل، ستحصلين على طعم وقوام مثل الجاهزة تمامًا خلال 10 دقائق ستحصلين على صوص شوكولاتة لامع وكريمي رائع لتزيين الكيك والحلويات.
صوص الشوكولاتة الاقتصادي
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.
- نصف كوب من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي
- أولاً يجب اختيار نوع جيد من الكاكاو لأن هذا سوف يؤثر على طعم صوص الشوكولاتة.
- نأتي بالخلاط الكهربائي و نقوم بوضع نصف كوب من الحليب ونصف كوب من الماء.
- بعد ذلك نضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.
- نضيف عليهم نصف كوب من السكر والقهوة سريعة الذوبان.
- نضرب هذه المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر مع الحليب والماء وتذوب القهوة.
- نضع الكاكاو ونضربه مع المكونات حتى يذوب.
- بعد ذلك وبشكل تدريجي على شكل خيط رفيع نقوم بسكب نصف كوب من الزيت النباتي مع الضرب المستمر.
- على الفور ستلاحظين أن قوام الصوص بدأ يثقل ويصبح كريمي مثل الجاهز.
- يمكنك التحكم في قوام الصوص بإضافة الزيت يمكن تقليله أو إضافة أكثر حتى تحصلين على القوام المطلوب.
- بعد ذلك نوقف ضرب صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع.
- ثم نأتي الكيك أو الحلويات ونقوم بتزيين الكيك بالصوص.
- يمكنك أيضا حفظ صوص الشوكولاتة في الثلاجة كل ما عليك هو وضعها في برطمان معقم ومحكم الغلق وجاف تمامًا ثم يوضع في الثلاجة لحين الإستخدام وتقدم بالصحة والهنا.
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