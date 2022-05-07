طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة مثل المطاعم بكل أسرارها من المنزل والطعم حكاية

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طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة مثل المطاعم من أكثر الوجبات السريعة التي تبحث عنه جميع السيدات وربات البيوت بشكل دائم ويريدون تحضيرها بالطريقة الصحيحة لكى يحصلون على طعم وقوام مثل المطاعم الجاهزة، هناك الكثير من الوجبات السريعة التي أصبحت من أهم وأفضل الوجبات عند الجميع بالأخص عند الأطفال والشباب ومن أشهر هذه الوصفات هي البيتزا لذلك يقومون بطلبها بشكل دائم من الخارج، ولهذا تحرص الأمهات على تحضيرها من المنزل لكي تكون صحية وتتأكد من جودة الطعام. عجينة البيتزا 4 كوب دقيق.

علبة زبادي.

كوب ماء دافيء.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة خميرة الحلويات بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة سكر. بالنسبة للحشوة اختياري جبن مشكلة.

سجق مقطع شرائح.

بسطرمة.

عصاج لحمة مفرومة.

فراخ.

خضروات مشكلة. صلصة البيتزا ملعقة زيت.

2 ملعقة بصل مفروم.

نصف كوب من عصير الطماطم.

3 معالق من معجون الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البداية نأتي الدقيق و البيكنج بودر ونقوم بوضع بنخلة مرتين هذا سيجعل عجينة البيتزا هشة وطرية.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر و نقوم بوضع الماء الدافئ بداخله و نسكب عليه الخميرة و السكر ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوبا.

ثم نضيف الزبادي و نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضيف على المكونات مقدار الزيت ونقلبهم مع بعضهم.

بشكل تدريجي نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم حتى يمتزجا.

نقوم بعجن عجينة البيتزا جيدًا لمدة 10 دقائق باليد او بالعجان الكهربائي حتى تحصلين على عجينة طرية ولينة.

نأتي بوعاء ونضع رشة من الزيت ونضع عجينة البيتزا بداخله ثم نغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نأتي بالعجينة ونقوم بتقسيمها إلى نصفين (هذا المقدار يحضر 2 صينية بيتزا مقاس 24 سم).

ثم نأتي بالصينيه وندهنها بالزيت من جميع الجوانب.

بعد ذلك نفرد عجينة البيتزا حتى يصبح قوامها نصف سم، البيتزا وعجينتها لا تكون مرتفعة.

بالشوكة نقوم بعمل فتحات وثقوب في العجينة لكى لا ترتفع.

نوزع صلصة البيتزا داخل الصينية ثم نقوم بتوزيع طبقة قليلة من الجبن ثم نوزع الحشوة المحببة ثم طبقة أخرى من الجبن.

تدخل البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 درجة في فرن ساخن حتى تتحمر من الجوانب وتسيح الجبن.

بعد ذلك نخرجها من الفرن وتركها حتى تهدأ قليلاً ثم تقطع مثلثات أو مربعات ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة مثل المطاعم بكل أسرارها من المنزل والطعم حكاية - ثقفني

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