كريم النشا أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة في نصف ساعة

النشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الخشن والمجعد فهو من المكونات الغنية بعنصر الزنك الذي يساعد في تطويل وتنعيم الشعر والقضاء على الصلع المبكر كما يعتبر النشا من أهم المكونات وأولها التي تساعد في ترطيب الشعر ويمده بالفيتامينات الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين أ المسئول في الحفاظ على فروة الشعر وتحفيز الدورة الدموية للشعر بدلًا من استخدام المكواة والسيشوار التي تضر الشعر وتعمل على تقصفه علاوة على أن كريمات الشعر تكون غالية الثمن ولها بعض الأعراض الجانبية وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تجهيز النشا بأقل المقادير وأسهل المكونات المتوفرة لدى كل ربة منزل وسيدة.

وصفة كريم النشا للشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه ومن أهم تلك الوصفات النشا حيث يدخل النشا في العديد من وصفات الكريمات الطبيعية وسوف نوضح أهم الطرق لتحضير كريم النشا

المكونات

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من القهوة.

قطرات من الزيت الحلو.

نصف ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من النشا ونضيف إليها ملعقة صغيرة من القهوة.

نخلط المكونات جيدًا ونضيف الزبادي إلى تلك المكونات مع نصف ملعقة من الزبادي مع الخلط جيدًا نقوم بتقليب المكونات حتى تصبح متجانسة.

نقوم بغسل الشعر من أي زيوت عليه.

نقوم بوضع الخلطة مع التدليك لفروة الرأس ونتركه لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بوضع غطاء على الرأس حتى نحصل على نتيجة مرضية.

يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلال شهر واحد نحصل على نتيجة مرضية من ترطيب وتنعيم وتطويل.

أهمية النشا

للنشا فوائد لا تعد ولا تحصى على فروة الرأس والشعر سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور