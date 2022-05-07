لن تصدقي مفعول ملعقة النشا لتبييض الجسم وتقشير الخلايا الميتة وازالة البقع الغامقة من أول أستخدام

النشا من الوصفات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية التى تعالج مشاكل التصبغات والاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث أنها تتميز بإزالة خلايا الجلد الميت واعطاء الجسم و البشرة الملمس الناعم والبياض الملاحظ، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى وصفة طبيعية بمكون النشا لتفتيح الجسم طبيعياً بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

وصفه لتفتيح الجسم بالنشا

المكونات

3 معالق كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الحنا البيضاء توجد عند جميع العطارين.

ملعقة كبيرة جليسرين سائل.

خمس معالق كبار ماء ورد للعجن.

عصير ليمونة.

تحضير ماسك النشا لتفتيح الجسم

نحضر بوله كبيره ونضع النشا والحنا البيضاء بداخلها ونقلب جيداً، ثم نضيف الجلسرين والليمون وماء الورد ونعجن هذه المكونات حتى تصبح عجينة لينة تفرد على الجسم.

نقوم قبل البدء بالماسك بأخذ شاور بماء ساخن حتى نفتح المسام.

نقوم بفرد ماسك النشا على الجسم كله، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بفرك الماسك من على الجسم بواسطة اليدين حتى يخرج الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد.

نقوم بأخذ شاور مرة أخرى بدون صابون بماء فاتر، ثم بارد لغلق المسام.

نجفف الجسم جيداً، ونضع أى مرطب أو كريم بانثينول لترطيب الجسم.

هذه الوصفة سوف تساعدك على الحصول على جسم مشدود وناصع البياض، لاحتوائها على النشاء التى تعمل على تفتيح الجسم وإعادة توحيد لون البشرة وعلاج الاسمرار، كما أنها يدخل فى مكوناتها الحنا البيضاء الرائعه التى تفتح الجسم درجتين لاحتوائها على مكونات طبيعية تعمل على التفتيح المضاعف وتمنحه التفتيح وتوحيد اللون، والجليسرين الذي يضيف للبشرة الترطيب والنعومة واللمعان فعند خلطه بالمكونات سوف تصبح الخلطة ناعمة لتسهل عملية فردها على البشرة، ويحتوى الماسك أيضا

على الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز من مناعة البشرة ويمنحها الإشراق والتفتيح والنعومة، وماء الورد الذي يكسب الجسم الرائحة العطرة الجميلة ويعمل على غلق المسامات الواسعة التى تتسبب فى مشاكل كثيرة مثل ظهور جلد الوزة وظهور الندبات والحبوب، فهي خلطة سحرية للتخلص من الاسمرار والجلد الميت المتراكم على الجسم وإعطائه النعومة والتفتيح واللمعان.