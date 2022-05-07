نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فطائر الجبنة الهشة بقوام رائع وطعم لذيذ ألذ أنواع الفطائر في المقال التالي
فطائر الجبنة الهشة ، هي نوع من الفطائر الشهية واللذيذة خفيفة جداً وجميلة مناسبة جداً للفطور أو العشاء تمتاز بقوام رائع جداً وجميل، تختلف عن غيرها من الفطائر في أنها ذات قوام خفيف جداً تقدم بحشوة الجبن الرائعة وتغطى من الخارج بطبقة من الجبن الرائعة ثم تدهن بالزبدة والأعشاب بعد خروجها من الفرن وهو خليط يعطي لها لمعة رائعة وطعم جميل جداً، تعتبر من الفطائر المناسبة جداً للأطفال فالكثير من الأطفال يعشقون مختلف أنواع الجبن فهي فطائر شهية ومغذية جداً، كما يمكن تقديمها كوجبة مدرسية أثناء الدراسة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بقوام رائع وجميل جداً.
مكونات فطائر الجبنة الهشة
تتكون الفطائر من مكونات سهلة موجودة داخل المنزل هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- كوب من الماء الدافئ.
للحشوة
- جبنة الشيدر أو موزاريلا مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
للوجه
- كمية مناسبة من جبنة البارميزان المبشورة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.
- ثوم بودرة.
- زعتر.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة وبسيطة يتم تحضير فطائر الجبنة الهشة وذلك باتباع الآتي:ـ
- أولا تذاب الخميرة مع الماء الدافئ والسكر في وعاء عميق وكبير ويترك المزيج جانباً لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم بعد ذلك نحضر وعاء متوسط الحجم ويتم فيه نخل الدقيق بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- نقوم بإضافة الثوم البودرة إلى مزيج الخميرة ثم نضيف زيت الزيتون والزبدة المذابة، ثم يخلط المزيج جيداً حتى يصبح متجانساً.
- ثم نضيف إليه الدقيق المنخول والملح ونبدأ بالعجن باليد جيداً لمدة عشر دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك يدهن سطح العجينة بقليل من الزيت ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة 15- 20 دقيقة، حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تشكيل عجينة الفطائر
- تقطع العجينة إلى قطع متساوية الحجم ثم تحشى كل قطعة بمكعب من الجبنة، ثم تغلق وتكور العجينة جيداً على الحشوة على شكل كرة.
- ثم ترص في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ثم يوزع على سطح كرات العجين القليل من الجبنة البارميزان المبشورة، ثم تغطي وتترك في مكان دافئ حتى تختمر مرة أخرى.
- توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 10- 15 دقيقة، حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي الجميل.
- ثم نقوم نخلط 3 ملاعق من الزبدة المذابة مع رشة من الثوم البودر ورشة من الزعتر ونخلط المكونات جيداً ثم يستخدم الخليط لدهن وجه الفطائر بعد خروجها من الفرن.
- ثم تخرج الصينية من الفرن ثم يدهن سطح الفطائر بمزيج الزبدة والثوم البودرة والأعشاب ثم تقدم بألف هنا وشفاء.
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