اصنعي الكعك التركي بالسمسم بقوام خفيف وهش جداً

الكعك التركي بالسمسم ، من أشهى المخبوزات الهشة الطرية لذيذ وشهي جداً في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه للضيوف مع الشاي أو الحليب، يمتاز بمذاق رائع وجميل له قوام مختلف عن أي نوع آخر من أنواع الكعك مكوناته سهلة وموجودة داخل كل بيت، يمتاز بنكهة السمسم الرائعة التي تعطي لها طبقة مقرمشة من الخارج ورائحة جميلة وذكية، طريقة تحضيره بالمنزل بسيطة جداً كما أن طريقة تشكيله من أسهل ما يكون، فهو كعك رائع جداً وشهي ومناسب للأطفال فهو مغذي ومفيد ويحتوي على البيض والحليب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم بخطوات سهلة جداً وبسيطة،

مكونات عمل الكعك التركي بالسمسم

يتكون الكعك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة من دبس التمر.

ملعقة كبيرة من الماء.

كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

يتم حضير الكعك التركي بالسمسم من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق وكبير ونضع به كلاً من الخميرة والسكر والحليب السائل ونمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس. ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه جانباً لمدة عشر دقائق حتى يتفاعل الخليط. نضيف كلاً من البيض وملح الطعام ونصف كوب الزيت النباتي على مزيج الخميرة . ثم نضيف الدقيق ونبدأ بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيداً حتى نحصل عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة باليد. نقوم بوضع العجين على سطح صلب مرشوش عليه الدقيق وندعك العجينة جيداً باليد لمدة ربع ساعة تقريباً. ثم نقوم بوضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت النباتي، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل