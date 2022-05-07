نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كثيف وحريري.. سر نعومة شعر الكوريات ضعي ثلاث ملاعق فقط من هذا الخليط وانسي التجاعيد والخشونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز النساء الكوريات بالجمال والشعر الناعم كالحرير، والكثير يتمنى معرفة سر نعومة شعر الكوريات وما وراء مظهره اللامع والنعومة المميزة، ومن خلال مقالنا سوف نعرض بعض من الأسرار التي يستخدمها الكثير من الكوريات للعناية بجمال ونعومة الشعر، عليك بالمتابعة حتى تتعرفي على تلك الأسرار والوصفات المستخدمة لنعومة شعر مثالية، علماً بأن تلك الوصفات مجرد عامل مساعد ونعومة الشعر تعود في الأساس إلي الجينات.

سر نعومة شعر الكوريات

تلجأ الكوريات إلى تطبيق الوصفات الطبيعية الغنية والمفيدة بالكثير من العناصر لترطيب وتنعيم الشعر والحفاظ عليه وعلى ملمسه الناعم، وتتميز بكونها سهلة وموفرة.

وصفات كورية للشعر

تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات والأسرار التي تستخدم من قبل السيدات الكوريات، فهي تنعم ملمس الشعر وتغذيه من كامل جذوره وحتى أطرافه، ويتم استخدام هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

عدد ٣ معالق من زيت الزيتون.

وعدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عدد ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

مقدار كوب إلا ربع من ماء الأرز.

عدد ٢ صفار بيض.

طريقة التحضير

نضع بداخل الخلاط الكهربائي صفار البيض، ومعه كلًا من زيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت جوز الهند، ويضرب بالخلاط مع إضافة ماء الأرز بالتدريج إلى الخليط.

عند تجانس المكونات بعضها ببعض جيدًا، قومي بفردها على شعرك.

اتركيها لمدة ساعة على الشعر، ثم اغسلي شعرك بالماء.

كيف أجعل شعري ناعم مثل الكوريات

نبات الصبار فوائد عديدة في فرد الشعر ونعومته وتغذية خصلات وجذور الشعر كاملة، ويتم استخدام هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

مقدار ربع كوب من زيت الصبار.

عدد ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء من البلاستيك ونضع فيه كمية زيت الصبار، ثم نضيف إليها مقدار زيت الزيتون ويقلب جيدًا حتى يمتزجا ببعض.

يقسم الشعر إلى أجزاء، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر مع الاهتمام بالأطراف.

يترك على الشعر نصف ساعة ثم يغسل جيدًا.

في نهاية مقال سر نعومة شعر الكوريات لقد عرضنا في مضمون مقالنا بعض من الأسرار والطرق التي تمنحك شعر غاية في الجمال والنعومة تمامًا مثل شعر الكوريات، كما عرضنا كيفية استخدام هذه الطرق كما يستخدمها الكوريات لتتمتعي بشعر صحي وناعم.