حضري فطيرة البطاطس الاقتصادية بالفرن سهلة وشهية

فطيرة البطاطس الاقتصادية ، من ألذ أنواع الفطائر الشهية يتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً وبسيطة وبدون تكلفة فمكوناتها اقتصادية جداً، وتعتبر من الفطائر المغذية والمشبعة يمكن تحضيرها على وجبة الإفطار أو يمكن تحضيرها في الوجبات الأخرى كالغداء أو العشاء فهي وجبة خفيفة وشهية واقتصادية جداً، وتعد فطيرة البطاطس من الفطائر التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل وبأكثر من طريقة فطرق تحضيرها متنوعة جداً، كما تعد البطاطس من أكثر أنواع الخضار الذي يتم استخدامه يتم عمل أصناف عديدة منه وشهية يحبها الأطفال والكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة جداً بالمنزل.

مكونات فطيرة البطاطس الاقتصادية

تتكون فطيرة البطاطس من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب حليب سائل دافئ. 2 ملعقة كبيرة سكر. 2 ملعقة كبيرة لبن زبادي. 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة. 1 بيضة. نصف ملعقة صغيرة ملح.

للحشوة

2 حبة بطاطس مسلوقة مقطع مكعبات.

3 حبات بيض مسلوق مقطع.

1 حبة بصل مفرومة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 حبة فلفل رومي ألوان مفروم.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

لدهن الوجه

1 صفار بيضة.

سمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطيرة البطاطس الاقتصادية بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

تذاب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ في وعاء عميق وكبير، ثم تتركه جانباً لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم بعد ذلك يتم نخل الدقيق في وعاء آخر بواسطة منخل سلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نضيف بياض البيض والزيت ثم نضيف اللبن الزبادي إلى مزيج الخميرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الدقيق والملح ونبدأ بالعجن لمدة خمس دقائق، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة. نضع العجينة في وعاء عميق وكبير مدهون بقليل من الزيت النباتي، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة