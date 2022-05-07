نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فطيرة البطاطس الاقتصادية بالفرن سهلة وشهية في المقال التالي
فطيرة البطاطس الاقتصادية ، من ألذ أنواع الفطائر الشهية يتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً وبسيطة وبدون تكلفة فمكوناتها اقتصادية جداً، وتعتبر من الفطائر المغذية والمشبعة يمكن تحضيرها على وجبة الإفطار أو يمكن تحضيرها في الوجبات الأخرى كالغداء أو العشاء فهي وجبة خفيفة وشهية واقتصادية جداً، وتعد فطيرة البطاطس من الفطائر التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل وبأكثر من طريقة فطرق تحضيرها متنوعة جداً، كما تعد البطاطس من أكثر أنواع الخضار الذي يتم استخدامه يتم عمل أصناف عديدة منه وشهية يحبها الأطفال والكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة جداً بالمنزل.
مكونات فطيرة البطاطس الاقتصادية
تتكون فطيرة البطاطس من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- نصف كوب حليب سائل دافئ.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- 1 بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
للحشوة
- 2 حبة بطاطس مسلوقة مقطع مكعبات.
- 3 حبات بيض مسلوق مقطع.
- 1 حبة بصل مفرومة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- 2 حبة فلفل رومي ألوان مفروم.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
لدهن الوجه
- 1 صفار بيضة.
- سمسم وحبة البركة.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطيرة البطاطس الاقتصادية بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- تذاب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ في وعاء عميق وكبير، ثم تتركه جانباً لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم بعد ذلك يتم نخل الدقيق في وعاء آخر بواسطة منخل سلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- نضيف بياض البيض والزيت ثم نضيف اللبن الزبادي إلى مزيج الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الدقيق والملح ونبدأ بالعجن لمدة خمس دقائق، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة.
- نضع العجينة في وعاء عميق وكبير مدهون بقليل من الزيت النباتي، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
- في هذا الوقت نقوم بتجهيز الحشوة نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف البصل ونقلب جيداً حتى يذبل البصل، ثم نضيف الفلفل الرومي الألوان مع الاستمرار في التقليب.
- نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا والكزبرة الجافة ونقلب جيداً.
- ثم نضيف مكعبات البطاطس المسلوقة ونقلب، ثم نضيف البيض المسلوق المقطع مع الاستمرار في تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونمد كل نصف بواسطة النشابة على سطح صلب مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بحجم الصينية.
- ثم نحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ونفرد نصف العجينة في قاع الصينية ثم نضع الحشوة.
- نضع نصف العجينة الثاني فوق الحشوة ونغلق الفطيرة جيداً من الأطراف ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لمدة ساعة حتى تختمر مرة أخرى.
- وبعد ما تختمر يدهن سطح العجينة بصفار البيض ثم ترش بالسمسم وحبة البركة.
- ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح 15 -20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- وبعد أن تنضج فطيرة البطاطس تخرج من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد قليلاً، ثم تقطع وترص في طبق التقديم وتقدم دافئة بألف هنا وشفاء.
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