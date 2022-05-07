اصنعي بنفسك كيك الشاي اللذيذ بقوام هش وطعم مختلف أحلى من محلات الحلواني

يعد كيك الشاي الهش ، من الحلويات اللذيذة التي تمتلك طعم رائع وقوام مرتفع وهش أحلى من الحلويات الجاهزة، ويتم صنعه في المنزل بكل سهولة، وهو من أفضل أنواع الحلويات التي تقدم بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي، والقهوة، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل وتستطيع ربات البيوت القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يوجد للكيك أنواع كثير مثل كيكة القهوة، وكيكة البرتقال، وكيكة الزبادي، وكيكة الحليب الساخن، وكيكة الموز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيك الشاي الهش أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كيك الشاي الهش

يوجد بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

3 ثلاث بيضات.

كوب من اللبن السائل.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر بودرة.

2 كيس من الفانيلا.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال البودرة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيك الشاي الهش في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع البيض، والفانيلا، والزيت، والسكر ونخلطهم جيدا . ونقلب حتى يصبح القوام كريمي، ثم نضيف اللبن، وعصير البرتقال ونخفقه مرة ثانية. نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل. نقوم بإحضار قالب الكيك المدهون بقليل من السمنة ومرشوش بالدقيق ثم نضيف به الخليط. ثم نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال قالب الكيك ونتركه حتى يتحمر لونه مثل الذهبي. نقوم بوضع السكينة في المنتصف الكيكة حتى نتأكد من نضجها تماماً، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجانب الشاي بالهناء والشفاء.

سر نجاح كيك الشاي الهش

يوجد بعض الأسرار سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-