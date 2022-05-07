للمبتدئات.. خبز الصاج الهش الطري بمقادير مظبوطة 100% لألذ وأسرع سندويتشات شاورما وكريبات وابهريهم

يعتبر خبز الصاج من ألذ أنواع الخبز لذلك فهو يستخدم في عمل الكثير من السندويشات ويمكن تناوله مع جميع الأطعمة ويمكن وفي جميع الوجبات أيضًا سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، ونظراً لأن الكثير من الأشخاص يفضلون تناوله سواء كانوا الكبار أو الصغار تقوم ربة المنزل بالبحث عن طريقة تحضيره لكي يتم تحضيره في المنزل.

خبز الصاج

هذا النوع من الخبز لا يحتاج لوقت طويل ويمكن تحضيره في أسرع وقت ممكن في المنزل وبكل سهولة أيضًا وذلك كالآتي:

المكونات

3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة وربع من الخميرة.

وملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة إلا ربع من الملح.

كيفية عمل خبز الصاج الصحي

في البداية نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع فيها الخميرة والسكر ونقوم بتقليبها جيدًا وتغطى وتترك لمدة عشرة دقائق حتى يتم اختبارها.

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق ونضع عليه الملح ونقلبهم مع بعضهم.

نضع الخميرة والماء على الدقيق ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم عجن المكونات مع بعضها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تصبح العجينة لينة.

يتم تغطية العجينة بقطعة من القماش النظيفة ووضعها في مكان دافئ حتى تخمر.

عندما يتضاعف حجم العجينة يتم تقسيمها إلى كرات متساوية.

يتم نثر الدقيق على سطح نظيف ويتم فرد العجينة عليها.

تغطى العجينة التي تم تشكيلها حتى ترتاح وتختمر مرة أخرى.

يتم إحضار مقلاة غير لاصقة ويتم دهنها بالقليل من الزيت، ويتم وضعها على النار حتى تسخن جيدًا.

يتم فرد وضع العيش في المقلاة وتترك العجينة لمدة دقيقتين حتى تنضج وبعدها يتم تقليبها على الوجه الآخر حتى تنضج من جميع الاتجاهات.

عندما ينضج العيش من على الجانبين يتم إخراجه من المقلاة ورفعه من على النار مع تكرار ذلك حتى انتهاء كرات العيش بالكامل.

وبذلك يكون العيش جاهز للتقديم لكي ينم تناوله نع الطعام أو عمل السندوتشات.

في نهاية مقال خبز الصاج ذكرنا جميع المكونات التي يتم استخدامها في عمل هذا النوع من الخبز، وذكرنا أيضًا طريقة التحضير بالخطوات الدقيقة التي لا بد من اتباعها للحصول على أفضل النتائج للعيش ويتم تقديمه في عمل السندويشات أفضل من الذي يباع في الخارج.