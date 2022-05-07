تاتو الحواجب.. صبغ الحواجب طبيعياً بالبني بكل أسرار مراكز التجميل ووفري فلوسك واعملي نيولوك

مع دخول مواسم الأعياد والمناسبات تقوم الفتيات بصبغ شعرهم، كما أنه لابد أن تكون الحواجب بنفس لون الشعر، ويعتبر اللون البني هو أكثر الألوان التي تستخدمها الفتيات لذلك نقدم لكم طريقة سهلة لصبغ الحواجب طبيعياً بالبني دون الحاجة إلى الصبغات التي قد تؤدي إلى تساقط شعر الحواجب، كما أن وصفتنا ستجعل حواجبك أكثر كثافة.

صبغ الحواجب طبيعياً بالبني

اصنعي بنفسك لون بني لجعل حواجب بشكل يليق مع لون شعرك وذلك باستخدام أفضل الوصفات الطبيعية الغير مكلفة، وإليك أفضل طريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقة صغير من تفل القهوة المتبقي لديك.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة مملوءة بالعسل الأبيض.

تاتو الحواجب

أولًا: عليك ارتداء جوانتي طبي من أجل الحفاظ على يديك.

ثانيًا: احضري فرشاة أسنان قديمة نظيفة وقومي بتعقيمها.

خذي طبق صغير من البلاستيك وضعي به زيت جوز الهند والذي سوف يساعد شعر الحواجب على المحافظة على بريقه ولمعانه.

قومي بوضع عسل النحل، والذي سيساعد في جعل الشعر أكثر قوة على المكون السابق وقلبي بكل قوة باستخدام ملعقة صغيرة.

ضعي الكاكاو الخام، وأضيفي إليه تفل القهوة وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضعهم بالتدريج على الخليط السابق.

الآن أصبح لديك خليط متجانس.

اغسلي شعر حواجبك بالماء الدافئ والصابون.

قومي بتجفيف شعر حواجبك جيدًا باستخدام قطعة من القطن.

الآن جاء دور فرشاة الأسنان، فقومي بغمسها في الخليط ومشطي شعر حواجبك بها.

بعد أن تكملي باقي الحواجب قومي بتغطية الحواجب بقطعة من الألمنيوم.

انتظري لمدة ربع ساعة، ثم أزيلي الورق الألمونيوم.

قومي بفرك الخليط برفق من على حواجبك.

اغسلي شعر حواجبك بالماء الدافئ، ثم قومي بغسله بالشامبو الطبيعي المتوفر لديك، ثم تخلصي من الرغوة.

يمكنك أن تكرر هذه الخلطة مرات متعددة، حيث أنها لا تؤثر بالسلب على الشعر.

في نهاية الحديث عن صبغ الحواجب طبيعيًا بالبني، فقد قمنا بعرض أفضل طريقة طبيعية والتي تجدي أن مكوناتها جميعًا لديك في المنزل، ويمكنك أن تقومي بعمل نفس الخليط مع مضاعفة كميته وقومي بصبغ شعرك كاملًا باللون البني.