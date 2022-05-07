نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة الكنافة اللذيذة بشكل جديد ومميز للكنافة في المقال التالي

كيكة الكنافة من الوصفات المميزة لعمل الكنافة بشكل جديد ومختلف عن الطريقة التقليدية لعمل الكنافة، فهناك طرق كثيرة ومتنوعة لعمل الكنافة منها كنافة المكسرات والكنافة بالقشطة وكنافة الفنجان وأصابع الكنافة المحشية، ويمكنك عمل كيكة الكنافة بكل سهولة فهي وصفة رائعة لتقديم الكنافة لأسرتك بشكل غير تقليدي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الكنافة اللذيذة بشكل جديد ومميز. مكونات كيكة الكنافة مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة. مكونات الكيكة

ربع كيلو من الكنافة (2 كوب من الكنافة المفتتة )

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من خليط الزيت والسمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير

لتحضير الشربات: نضع السكر والماء على نار هادئة حتى يتم الغليان ثم نضيف عصير نصف ليمونة ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم يرفع عن النار ويترك ليبرد . ثم نقوم بتفتيت الكنافة جيداً ولسهولة تفتيتها ضعيها في الفريزر مسبقاً. نضع الكنافة في طاسة على النار مع ملعقة من السمن ويفضل أن تكون سمن بلدي ونقلب باستمرار للحصول على اللون الذهبي الخفيف ثم تترك لتبرد. ضعي البيض مع الفانيليا والسكر في إناء عميق واخفقي جيداً بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويصبح لون الخليط فاتح . ثم نضيف نصف كوب من خليط السمن والزيت إلى البيض المخفوق بالسكر ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً . قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع رشة من الملح إلى الخليط السابق ونقلب حتى يأخذ قوام خليط الكيك. ثم نقوم بإضافة الكنافة التي سبق تحضيرها إلى الخليط بشرط أن تكون الكنافة باردة لنجاح الوصفة. بعد إضافة الكنافة على الخليط يصبح ثقيل لذلك قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب لتسهيل تقليبها بالملعقة جيداً. نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن مع فردها لتصبح ملساء وناعمة ثم نضعها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة على الرف الأوسط. ثم نشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي من فوق وبعد إخراجها تسقى بالشربات الخفيف البارد وتقطع بعد أن تبرد وتزين حسب الرغبة بالفستق أو المكسرات المفضلة . عمر شويل - جدة حضري كيكة الكنافة اللذيذة بشكل جديد ومميز للكنافة - ثقفني

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