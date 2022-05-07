إعملي كنافة بالقشطة والمكسرات الشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

الكنافة بالقشطة والمكسرات من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون علي تناولها بشكل كبير وبجميع أنواعها المختلفة والشهية والتي والذي يسهل علينا عملية تغذيتهم دون جهد ممكن، والكنافة بالقشطة يتم عملها في العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة، والافراح، والحفلات، والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكنافة والتي تختلف من بلد إلى آخر، حيث أن هناك العديد من البلدان العربية التي تتميز بعمل الكنافة بالقشطة وذلك مثل بلاد الشام، ودول الخليج ومصر، ولذلك فإن نجد أن هناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات اللذيذة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وأفضل من محلات الحلويات وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك لعمل أحلي وأطعم كنافة بالقشطة والمكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائماً ما ننصح بضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من خلال الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وآمنة، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير وهام.

المكونات

كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة.

المكسرات حسب الرغبة.

كوب من القشطة الطبيعية.

طريقة عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير