طريقة عمل ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد ماسك القهوة ، من أقوي الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة نعومة وترطيب غير عادي، فهو ماسك فعال جداً في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة، بعد استخدامك هذه الوصفة الطبيعية سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية من جميع المشاكل الجلدية، وتعتبر هذه الوصفة بمثابة مقشر طبيعي ومرطب لأنها ليست قاسياً علي الجلد، تعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات وتزيل خلايا الجلد الميت وتعمل علي تجديدها، لأن القهوة تساعد علي تفتيح وتبيض البشرة مع التغذية الكاملة للبشرة، وهي تعالج العديد من المشاكل الجلدية مثل زيادة توهج البشرة وتألقها كما أنه يعمل علاج حب الشباب والبثور السوداء ويعمل علي امتصاص الزيوت الزائدة من الوجه، لذا ننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذا الماسك السحري للبشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك القهوة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل ماسك القهوة

من هنا سوف نتعرف علي مكونات هذا الماسك السحري للوجه وهي كالاتي:-

3 ملاعق من القهوة التركي.

4 ملاعق من نشا الذرة.

3 ملاعق من الماء للعجن.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير ماسك القهوة للتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة والنشا، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج، ونخلط جيداً حتي تتكون لدينا، عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بفرد العجينة، علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركها لمدة 35 دقيقة، حتي تجف تماماً. بعد ذلك نقوم بإزالتها، ونغسل الوجه بالماء البارد، ثم نمرر عليه مكعب من الثلج، لمدة خمس دقائق. تكرر الوصفة يوميا، باليل لمدة شهر كامل، وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد القهوة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها سوف نذكر لكم بعضها وهي كما يلي:-

تعمل علي ترطيب وتنعيم البشرة الجافة.

تعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة.

تزيل خلايا الجلد الميت والشوائب الموجودة علي سطح البشرة.

تقضي علي الانتفاخات المزعجة في محيط العين.

تساعد في تفتيح وتبيض البشرة بشكل كبير.

توفر للبشرة حماية من الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالجلد.

تلعب القهوة دوراً مهماً في تنظيم إعادة نمو الخلايا.

طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع والفعال في التفتيح وهي كما يلي:-