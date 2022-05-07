خطوات عمل ماسك بياض البيض والنشا لشد الوجه وتفتيحه بطريقة طبيعية وجذابة

طريقة تجهيز ماسك بياض البيض والنشا بابسط الطرق والخطوات، لكل فتاة وكل ست بيت محبة للجمال وتريد المحافظة على بشرتها مهما كان عمرها، وتعتبر هذه الوصفة من أقوي الخلطات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها وتعود للبشرة شبابها من جديد بدون أي عواقب كما يحدث في بعض الوصفات، واليوم سوف نعرض من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل ماسك بياض البيض والنشا والتعرف على كيفية تحضيره واستخدامه، كما سوف نتحدث أيضاً على طريقة تجهيز ماسك بياض البيض والخيار والتعرف مقدار كل مكون من مكوناته.

مكونات عمل ماسك بياض البيض والنشا الممتاز

يعتبر ماسك بياض البيض والنشا من الأشياء التي لها مفعول عميق في شد البشرة وجمالها وتعود للبشرة شبابها من جديد لذلك سوف نتعرف الآن على مكوناته وطريقة تحيره واستخدامه وهو كما يلي:

المكونات

بياض بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير الماسك

سوف نتحدث على خطوات عمل هذا الماسك وهي كما يلي:-

نحضر إناء صغير ونضع به بياض البيض والنشا المطلوب ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. نغسل الوجه جيداً ونضع هذا الماسك على الوجه بطريقة متساوية البشرة. نترك هذا الماسك حتى يجف تماماً لمدة ٥ دقائق. نغسل الوجه بالماء البارد. نكرر هذا الماسك مرتين أو ٣ مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج رائعة ( يجب المحافظة على الاستخدام بانتظام ).

ماسك بياض البيض والخيار لتفتيح البشرة

سوف نتعرف في هذا المقال على مكونات ماسك بياض البيض والخيار وطريقة استخدامه وللحصول على نتيجة مذهلة يجب المواظبة على استخدامه وهذا الماسك كما يلي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الطين الهندي.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخيار المبشور.

الطريقة

نقوم بخفق بياض البيضة جيداً مع ملعقة الطين الهندي حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بإضافة ملعقة الخيار المبشور على هذا الخليط ونستمر في التقليب حتى تتداخل جميع المكونات. نفرك الوجه برفق بهذا الماسك ونتركه حتى يجف لمدة ٥ دقائق. نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

كريم النشا والخل

سوف نتعرف على مكونات عمل كريم النشا والخل الكريم القنبلة في التفتيح الذي يمتاز ببساطة مكوناته وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حبة صغيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

اللبن البودرة ( ملعقة صغيرة ).

٢ ملعقة صغيرة من الدقيق.

الطريقة