نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير اللانشون في البيت بطعم برا بالضبط خطوة بخطوة وبطعم لذيذ في المقال التالي
اللانشون هو أهم الأكلات التي يتم تناولها في الإفطار، والذي اعتدنا عليه بشكل دائم خاصتًا وقت المدرسة فيتم عمل اجمل السندوتشات به، ولكن قد لا ترغب الكثير من الأمهات بشراء اللانشون نظرًا للخوف من جودته أو طريقة صناعته من الخارج، ولذلك يفضل عمل اللانشون المنزلي لضمان صحته ومكوناته، والان سوف نعرض طريقة عمل اللانشون بخطوات بسيطة وغير مكلفة تابعونا الان لمعرفة التفاصيل.
اللانشون من الاكلات المفضلة سواء للصغار أو الكبار، وهو يتم صناعته من اللحم، ويتم تناوله في ساندوتشات لذيذة في وجبة الإفطار، ولكن قد يصاب الكثير من الناس الكثير من المخاوف من شراء اللانشون، فيكون الأفضل لكل أم هو تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات مضمونة، و بتكاليف أيضًا بسيطة وهذه الطريقة هي موضوع مقالنا الآن.
طريقة عمل اللانشون في المنزل
يمكنك تجهيز اللانشون في المنزل بكل سهولة، وذلك ضمانًا لصحة اولادك واسرتك، اتبعي الان خطوات تحضيره وهي كالآتي:
مكونات اللانشون
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
- ثلاث مثلثات جبنة من الجبنة أو ثلاث ملاعق كبار من الجبنة الكريمي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من البصل البودرة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- احضري الكبة الكهربائية، وذلك لضمان خلط المكونات بشكل أفضل والحصول على النتيجة المطلوبة بدون اي تكتلات.
- أضيفي داخل الكبة اللحم المفرومة، قومي بخلطها جيدًا حتى تصبح ناعمه، ثم اضيفي اليها الجبن، وبعد الخلط أضيفي إليها البيض واحدة تلو الاخرى.
- أعيدي الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس المكونات.
- يمكنك إضافة البهارات التي تم تحضيرها وهي الملح، والفلفل الاسود، والبابريكا، والثوم والبصل البودرة، ثم يتم إعادة الخلط مرة أخرى جيدًا.
- بعد الحصول على عجينة من المكونات، اخرجي العجينة وقومي بلفها على شكل رول.
- ثم لفي الرول بورق من البلاستك الاسترتش جيدًا وإخراج الهواء منه تمامًا.
- ثم غلفي الرول مرة أخرى بورق المنيوم.
- احضري وعاء كبير به ماء.
- ارفعي الماء حتى يتم الغليان.
- أضيفي بداخل الماء عود قرفة.
- وبعض أوراق الغار.
- ثم قومي بوضع رول اللانشون بداخل المياه.
- اتركيه لمدة ساعة على نار هادئة حتى يتم النضج.
- اخرجي الرول الان، واتركيه حتى يبرد، ثم قومي بوضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتماسك.
- يمكنك إخراج اللانشون، ويتم تقطيعه حسب الكمية المطلوبة فقط، ثم إعادته كما هو مغلف إلى الثلاجة مرة اخرى، واستمتعي بأجمل والذ سندوتشات يمكن أن تقدم لأطفالك وأسرتك.
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