خطوات تحضير اللانشون في البيت بطعم برا بالضبط خطوة بخطوة وبطعم لذيذ

اللانشون هو أهم الأكلات التي يتم تناولها في الإفطار، والذي اعتدنا عليه بشكل دائم خاصتًا وقت المدرسة فيتم عمل اجمل السندوتشات به، ولكن قد لا ترغب الكثير من الأمهات بشراء اللانشون نظرًا للخوف من جودته أو طريقة صناعته من الخارج، ولذلك يفضل عمل اللانشون المنزلي لضمان صحته ومكوناته، والان سوف نعرض طريقة عمل اللانشون بخطوات بسيطة وغير مكلفة تابعونا الان لمعرفة التفاصيل.

اللانشون من الاكلات المفضلة سواء للصغار أو الكبار، وهو يتم صناعته من اللحم، ويتم تناوله في ساندوتشات لذيذة في وجبة الإفطار، ولكن قد يصاب الكثير من الناس الكثير من المخاوف من شراء اللانشون، فيكون الأفضل لكل أم هو تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات مضمونة، و بتكاليف أيضًا بسيطة وهذه الطريقة هي موضوع مقالنا الآن.

طريقة عمل اللانشون في المنزل

يمكنك تجهيز اللانشون في المنزل بكل سهولة، وذلك ضمانًا لصحة اولادك واسرتك، اتبعي الان خطوات تحضيره وهي كالآتي:

مكونات اللانشون

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ثلاث مثلثات جبنة من الجبنة أو ثلاث ملاعق كبار من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من البصل البودرة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير