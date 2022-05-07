نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات عمل المسقعة باللحم المفروم في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم أشهر المحلات في المقال التالي
المسقعة أكلة لذيذة شعبية معروفة في كل مصر والعديد من البلاد العربية الاخرى، تعتبر أيضًا من أهم الاكلات المفيدة جدًا للجسم وتزيد من المعادن التي يحتاجها الجسم وذلك لاحتوائها على الباذنجان كمكون رئيسي فيها، وغيرها من العناصر الأخرى المفيدة للجسم، والان من خلال متابعتكم لنا يمكنكم التعرف على طريقة عمل وتحضير المسقعة في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
المسقعة من الوجبات التي يمكن تناولها كوجبة أساسية أو مع إضافة بعض الاكلات البسيطة جانبها، وطريقة التحضير بخطوات بسيطة لا تحتاج إلى مجهود، وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو من الباذنجان.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- كوبين من الصلصة.
- ملعقة معجون الطماطم.
- خمس قرون من الفلفل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- اربع فصوص من الثوم مقطع.
- رشة فلفل اسود.
طريقة التحضير
- يتم تقشير الباذنجان في البداية، ثم بعد ذلك يقطع شرائح، ويرش الباذنجان بالملح ويوضع عل مصفاه ويترك لمدة ساعة في الشمس.
- قومي بعد ذلك بإاحضار مقلاه بها زيت غزير.
- حمري الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذات لون ذهبي.
- اخرجي الباذنجان وقومي بوضعه على ورق مطبخ للتخلص من الزيت.
- حمري الفلفل بعد ذلك أيضًا في الزيت هى يتغير لونه أيضًا ثم ضعيه في طبق واتركيه جانبًا.
- في وعاء مناسب قومي بوضع قطرات من الزيت ثم اللحمة المفرومة، رشي عليها الملح والفلفل الأسود.
- قلبي اللحمة واتركيها حتى تنضج ثم اتركيها ايضًا جانبًا.
- احضري وعاء صغير، وضعي به قطرات من الزيت مرة اخرى، واتركي الزيت حتى يسخن، ثم أضيفي إليه الثوم المقطع.
- اتركي الثوم حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- قومي بإضافة الصلصة إليه واتركيها حتى تتسبك.
- أحضري بعد ذلك صينية مناسبة الحجم، أضيفي إليها طبقة من الباذنجان، ثم إضافة طبقة من الفلفل المحمر.
- أضيفي إلى الصينية أيضًا كل اللحم المفروم الذي تم تجهيزه.
- ثم باقي الباذنجان والفلفل، وفي النهاية يتم وضع الصلصة التي تم تحضيرها وملعقتين من معجون الطماطم الجاهزة.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركيها لمدة عشرة دقائق، ثم تخرج المسقعة وتقدم في أطباق ساخنة ويتم تناولها بالخبز بألف هنا وشفا.
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