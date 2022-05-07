أسرار وتكات عمل المسقعة باللحم المفروم في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم أشهر المحلات

المسقعة أكلة لذيذة شعبية معروفة في كل مصر والعديد من البلاد العربية الاخرى، تعتبر أيضًا من أهم الاكلات المفيدة جدًا للجسم وتزيد من المعادن التي يحتاجها الجسم وذلك لاحتوائها على الباذنجان كمكون رئيسي فيها، وغيرها من العناصر الأخرى المفيدة للجسم، والان من خلال متابعتكم لنا يمكنكم التعرف على طريقة عمل وتحضير المسقعة في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

المسقعة من الوجبات التي يمكن تناولها كوجبة أساسية أو مع إضافة بعض الاكلات البسيطة جانبها، وطريقة التحضير بخطوات بسيطة لا تحتاج إلى مجهود، وهي كالآتي:

المكونات

كيلو من الباذنجان.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوبين من الصلصة.

ملعقة معجون الطماطم.

خمس قرون من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

اربع فصوص من الثوم مقطع.

رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير