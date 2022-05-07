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هينورك وهتكونى عروسة.. بكيس واحد هيخلصك من الاسمرارإليكم كيفية وطريقة تحضير واستخدام وصفة الفانيلا لتفتيح الجسم من أي اسمرار قد يصيب البشرة أو المناطق الحساسة، فالاسمرار في الجسم أو البشرة قد يحدث بسبب الكثير من الأسباب المختلفة حتى وإن كنت تهتم بنظافتك الشخصية باستمرار، ولكن المناطق الداكنة قد تسبب لك إزعاج عند ارتداع الملابس القصيرة في الحفلات مع صديقاتك أو أمام زوجك ولذلك يجب الاهتمام بهذه النقطة حتى تحصلي على جسم لونه موّحد وخالي من أي اسمرار. طريقة تحضير وصفة الفانيلا لتفتيح الجسم مكونات عمل الوصفة:- كيس من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب السائل.

ماء ورد.

بن مطحون.

عصير ليمون. خطوات وطريقة عمل الوصفة:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا وناعمة وبدون أي تكتلات وبحيث تصبح عبارة عن عجينة لينة وطرية.

يجب غسل المنطقة المراد تفتيحها سواء كانت البشرة أو منطقة تحت الإبطين ومنطقة العانة حتى تصبح نظيفة تمامًا وبدون أي أتربة وشوائب.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة النظيفة ودلكي مع الفرد واتركيها عليها لمدة تصل إلى نصف ساعة على الأقل وحتى يصبح جاف على المنطقة.

اشطفي المنطقة بالماء الفاتر والغسول الخاص بجسمك ثم قومي بتجفيفها جيدًا ورطبيها بأي كريم مرطب مناسب لنوع جسمك وبشرتك. وصفة الفانيلا لتفتيح البشرة مكونات عمل الوصفة:- سكر بني ناعم.

كيس فانيلا.

أرز مسحوق.

عصير الليمون.

زيت عطري. طريقة عمل الوصفة:- قومي بخلط المكونات مع بعضها تمامًا حتى تتجانس وتتداخل في بعضها المكونات ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الخليط لتعزيز فوائده.

قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح عبارة عن عجينة طريّة ثم قومي بتطبيقها على بشرتك بعد أن تقومي بغسلها بالماء الدافئ وتصبح نظيفة تمامًا.

دلكي بشرتك لمدة خمس دقائق بحركات دائرية ثم قومي بتركه عليها ربع ساعة تقريبًا حتى يصبح جاف على المنطقة.

بعد أن يجف قومي بإزالته بالماء البارد حتى يتم غلق مسام البشرة وبعد ذلك قومي بتجفيف البشرة ويجب ترطيبها بكريم مرطب مناسب ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة هينورك وهتكونى عروسة.. بكيس واحد هيخلصك من الاسمرار وسواد السنين وهيشد البشرة في دقائق فقط النتيجة سحريه - ثقفني

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