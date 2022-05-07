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تعرفي على طريقة تحضير وصفة الثوم وزيت الزيتون لإنبات الشعر، حيث أن الشعر أحيانًا يُصاب بوجود فراغات في مناطق مختلفة من الشعر في الرأس أو الإصابة بالصلع ومرض الثعلبة، وقد قام الكثير من الأشخاص ببعض الكريمات والزيوت الغالية الثمن ولكن لا تعطيك نتيجة أو نتائجها تحتاج منك الانتظار إلى شهور عديدة وربما سنوات، ولكن وصفة الثوم التي سنقوم بالحديث عنها اليوم ليست مكلفة نهائيًا ونتائجها تظهر بعد عدة أيام من الاستخدام. طريقة تحضير وصفة الثوم وزيت الزيتون لإنبات الشعر المكونات:- رأس ثوم كبيرة ومقشرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ومثلهما من زيت الخروع. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بوضع الثوم المقشر بداخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا تمامًا وعبارة عن خليط سائل به تكتلات الثوم.

بعد ذلك قومي بفرك فروة رأسك بعصير الثوم الذي قمتي بطحنه داخل الخلاط ودلكي جيدًا رأسك بالعصير لمدة عشر دقائق.

اتركي العصير على رأسك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطف شعرك بماء فاتر والشامبو الخاص بك جيدًا.

ثم قومي بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون مع بعضهما ودلكي الرأس بها واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ست ساعات ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. أبرز فوائد الثوم للشعر يساهم الثوم في إنبات الشعر في المناطق الفارغة في الشعر ويعالج الصلع.

يزيد من كثافة الشعر حيث أنه يعزز إنبات الشعر ويزيد من سرعة نموه وظهوره.

يقوي فروة الرأس ويزيد من طوله بشكل ملحوظ وفي وقت قياسي وأكبر من المتوقع.

يعزز الثوم من صحة الشعر وعمل الدورة الدموية في الرأس ويحافظ على صحة الفروة.

يحتوي على مضادات للبكتيريا والأكسدة التي تحمي فروة الرأس من القشرة والحشرات الصغيرة.

يحفظ الشعر من الشيب حيث أنه يحافظ على لون الشعر الطبيعي ويؤخر من شيخوخته وظهور الشعر الأبيض.

مضاد لمرض الثعلبة الذي يحدث للرجال والسيدات لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات و العناصر الهامة لصحة الرأس.

يمنع تساقط الشعر ويحميه من التقصف والضعف حيث أنه يقوي بصيلة الشعر نفسها. عمر شويل - جدة الخلطة الهندية لملء فراغات الشعر.. الثوم وزيت الزيتون ضعيهم في الفراغات ولن تصدقي النتيجة - ثقفني

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