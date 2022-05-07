نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق التبييض للعرايس.. القهوة والصابون يزيل سواد 20 سنة في 3 ليالي من الاماكن الغامقة بالجسم والبشرة في المقال التالي
طريقة عمل خلطة القهوة والصابون للتفتيح هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أن تنظيف البشرة وتفتيحها هو أمر هام جدًا حتى تحصلي على بشرة ناعمة وبيضاء ولا تضطري إلى اللجوء إلى استخدام كريمات التفتيح ومستحضرات التجميل التي تصيب البشرة بأضرار مضاعفة، ويعد مسحوق القهوة هو أحد المكونات الطبيعية المفيدة جدًا لصحة البشرة لما فيها من تركيبة تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للجسم والبشرة والصحة بشكل عام.
طريقة تحضير خلطة القهوة والصابون للتفتيح
مكونات عمل الوصفة:-
- صابونة جلسرين.
- ماء ورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المسحوق.
- زيت قرنفل.
- خمس ملاعق من البن الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة.
طريقة تحضير الوصفة:-
- قومي بتسخين ماء الورد في وعاء مناسب ثم قومي بإضافة الزنجبيل والقهوة والقرفة إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى تغلي المكونات.
- بعد ذلك قومي برفع الوعاء من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط أكثر نعومة وتجانسًا.
- صبي زيت القرنفل وبشر الصابون إلى الخليط الساخن وقلبي حتى تذوب كل المكونات في بعضها ثم اتركيه يبرد قليلًا.
- ضعي الخليط في علبة زجاجية نظيفة أو قالب من السيليكون ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يصبح متجمد تمامًا.
- ضعي الخليط في غلاف بلاستيكي وقومي باستخدامه قبل الاستحمام بخمس دقائق حيث يتم تدليك البشرة بها وكذلك يمكنك استخدامها لجسمك.
فوائد القهوة للبشرة
من أهم الفوائد التي تعود على البشرة من القهوة هي كالآتي:-
- تعمل القهوة على تخفيف الاحمرار الذي يصيب البشرة أو البقع والخطوط الحمراء و البيضاء التي تصيبها.
- كما أنها تحد من التهابات البشرة والاحمرار الذي يحدث بسبب الأشعة الضارة التي تنتج من الشمس.
- تعيد رميم أنسجة الجلد التالفة التي تلفت بفعل الأشعة فوق البنفسجية.
- تعالج القهوة هالات العين السوداء والانتفاخ الذي يحدث بسبب القلق والتوتر والإرهاق الشديد.
- مفيدة للتجاعيد و خطوط البشرة التي تصيبها بسبب التقدم في العمر كعامل من عوامل الشيخوخة.
- تساهم القهوة أيضًا في تفتيح البشرة كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة و التخلص من البقع الداكنة عليها.
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