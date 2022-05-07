اسرار الهنود.. الليمون والنشا الكريم الطبيعي السحري هيزيل سواد السنين في 3 ليالي من الجسم كله

يعد كريم الليمون والنشا للتفتيح هو من أنواع الكريمات المعجزة التي تعمل على تنعيم البشرة وتنظيفها وشدّها من أي خطوط وتجاعيد، فالبشرة من أكثر المناطق الحساسة في الجسم نظرًا لرقة جلدها وأنه من السهل خدشها وتأثرها بالعوامل المحيطة من الجو أو بسبب الكريمات الغير مضمونة التي نقوم بوضعها على البشرة وكذلك مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكريم في المنزل وفوائده للبشرة.

طريقة عمل كريم الليمون والنشا للتفتيح

مكونات الوصفة:-

أربع ثمرات من الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوب كبير من الماء الفاتر.

خطوات وطريقة العمل:-

قومي بغسل الليمون جيدًا حتى تنظيفه من أي أتربة ث قومي بتقطيع الليمون إلى قطع صغيرة ومتساوية.

قومي بوضع قطع الليمون في وعاء مناسب وأضيفي إليه الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي وتصبح القطع طرية تمامَا.

بعد ذلك ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد ثم قومي بوضع قطع الليمون في الخلاط الكهربائي حتى تصبح عبارة عن كريم ناعم تمامًا.

ضعي النشا مع الماء وقلبيه جيدًا ثم قومي بإضافته إلى كريم الليمون وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح الكريم ناعم جدًا.

بعد ذلك ضعي الخليط كله على النار حتى يذوب تمامًا ثم ارفعيه عن النار حتى يبرد وضعيه في علبة زجاجية صغيرة ومعقمة وأغلقيها جيدًا.

أدخلي الخليط داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا لمدة عشر دقائق ثم أخرجيه ويمكنك استخدامه مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

فوائد خليط الليمون والنشا للبشرة

من أهم فوائد الليمون مع النشا للبشرة ما يلي:-