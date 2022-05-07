جسمك هينور من البياض.. كريم الفازلين والليمون يجعلك ملكة جمال من اول استعمال مغجزة لتفتيح الاماكن الداكنة هيبقى قشطة

جسمك هينور من البياض.. كريم الفازلين والليمون ، تبحثين عن طريقة طبيعية يمكنها أن تجعلك ملكة من ملكات جمال العالم، نحن من سيقدم لك هذا الحل السحري الموجود داخل المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة جداً للبشرة وتعمل على تنظيفها بعمق وتغذيتها، كما أن البشرة تعاني من عدة مشاكل جمالية مختلفة تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء والبقع الداكنة وغيرها، ولذلك عليك باستخدام كريم الليمون والفازلين الذي يعمل على تلطيف وترطيب البشرة وتبيضها ويجعلها مشرقة ومتوهجة دائماً.

جسمك هينور من البياض.. كريم الفازلين والليمون

يعتبر من الكريمات الطبيعية الغنية بالفوائد فهو يعمل على جعل البشرة خالية من البثور والرؤوس السوداء كذلك يعالج التجاعيد ويزيد من الكولاجين الطبيعي الذي يعطي للبشرة مرونة ويتم تحضير كريم الفازلين والليمون بهذا الشكل:

طريقة عمل كريم الفازلين والليمون وماء الورد

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية مفيدة جداً للبشرة ويتم الاستفادة منها باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة فازلين.

1 ملعقة كبيرة جلسرين.

2/1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

2/1 كوب ماء ورد.

طريقة التجهيز:

يتم إحضار وعاء الخلط يوضع به عصير الليمون مع ماء الورد والنشا اخلطيهم بشكل جيد.

ثم يتم وضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يخلط مع بعضه ويصبح مثل القشطة.

ضعي طاسة صغيرة الحجم على النار ضعي بها الفازلين وجوز الهند وزيت اللوز الحلو والجلسرين.

اخلطي المكونات معاً حتى أن تصبح بشكل الكريم.

يتم استخدام الكريم كل يوم على الوجه والرقبة والجسم يفضل القيام بوضع الكريم قبل النوم ويترك حتى الصباح.

استمري على استخدام كريم الفازلين والليمون لمدة شهر كامل حتى تحصلين على أفضل النتائج.

كريم الفازلين والليمون لتبيض البشرة

هي أيضاً طريقة أخرى يمكن أن يتم استخدامها لتبيض البشرة وجعلها في أفضل حالاتها وتستخدم بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة فازلين.

عصير 2/1 ليمونة.

طريقة التجهيز: