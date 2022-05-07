لجمال الكوريات.. ماسك تفتيح فوري للوجه بالقهوة وكوني ملكة جمال ببشرة صافية ونقية

تبحث الكثير من السيدات والفتيات المهتمات ببشرتهن عن ماسك تفتيح فوري للوجه بالقهوة، حيث تمتاز القهوة بأهميتها للحصول على بشرة ذات نقاء عالي، كما أنها من الماسكات التي لا يخلو أي منزل من تواجد مكوناتها، لذلك نقدم لكم طريقة هذا الماسك الأكثر فاعلية من خلال سطور هذا المقال.

ماسك تفتيح فوري للوجه بالقهوة

إليك عزيزتي أفضل ماسك يمكنك استخدامه من أجل جعل بشرتك ناصعة البياض وذلك باستخدام مكونات ذات فائدة كبرى لبشرتك، وإليك مكونات وطريقة الماسك التفتيح الفوري فيما يلي:

ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

وملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن الحليب.

طريقة تحضير الماسك:

أولا قومي بوضع اللبن الحليب على نار هادئة واتركيه حتى يصبح دافئًا.

بعد ذلك قومي بوضع البن المطحون على اللبن الدافئ، وقلبي حتى يذوب جبدًا.

ثم أضيفي عسل النحل إلى المكونات، وقلبي حتى يصبح لديك خليط متجانس.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ حتى تتخلصي من الأتربة الموجودة عليه.

ثم جففي وجهك جيدًا باستخدام منديل.

بعد ذلك افردي الماسك برفق على وجهك واجعليه يكون طبقة سميكة قليلًا.

ثم اتركي الخليط على الوجه حتى يصبح جافًا ويصبح وجهك مشدود.

بعد ذلك وبراحة يديك قومي بفرك الخليط وذلك من خلال عمل حركات دائرية على وجهك.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، وتخلصي من الماسك من على وجهك.

بعد ذلك كرري هذا الماسك مرة كل يومين خلال الأسبوع.

فوائد ماسك القهوة للبشرة

للقهوة فوائد متعددة للبشرة منها ما يلي:

استخدمي ماسك القهوة للبشرة من أجل أن تتخلصي من تجاعيد بشرتك.

تخلصي من الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة باستخدام ماسك القهوة الجبار.

قومي بتقشير الجلد الميت من بشرتك باستخدام ماسك القهوة.

يمكنك أن تتخلصي من الهالات السوداء حول العينين بالمواظبة على هذا الماسك.

في نهاية الحديث عن ماسك تفتيح فوري للوجه بالقهوة فقد قمنا بعرض أفضل بل وأسهل ماسك يمكنك عمله في منزلك لتحصلي على بشرة ناصعة البياض في وقت وجيز، كما قمنا بعرض الفوائد التي تعود على بشرتك بعد استخدام ماسك القهوة.