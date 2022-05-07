لتبيض الجسم.. حضري كريم الخميرة للتفتيح والتخلص من البقع الداكنة بكل سهولة

الخميرة لتبيض الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة، من المعروف أن الخميرة تحتوي على فيتامينات وعناصر هامة للبشرة والجسم تساعد على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة التي توجد في أماكن متفرقة من الجسم، وتعمل هذه الوصفة على إزالة الجلد الميت ويصبح الجسم ناصع البياض وناعم للغاية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة في تنظيف الجسم دون الحاجة إلى استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية.

الخميرة لتبيض الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة

يمكنك معرفة طريقة عمل وصفة الخميرة لتبيض الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة من خلال الآتي، والجدير بالذكر أن الخميرة تستخدم في تسمين الوجه وخاصة منطقة الخدود ونفخها لمن لدية وجه رفيع، فهي مغذية للبشرة وتجعله نضر وناعم، كما تدخل الخميرة في مستحضرات العناية بالشعر والبشرة لأنها مفيدة وتحتوي على عدة فوائد جمه للجسم.

المكونات

قطعة من الخميرة البيرة.

ملعقتين من اللبن.

زيت لوز حلو.

قطعة من الثلج.

قطنة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير الخميرة لتبيض الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة كالآتي:

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين من الحليب مع قطعة الخميرة البيرة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض و تحصلي على قوام كريمي.

يتم وضع هذا الخليط على الأماكن المراد تفتيحها باستخدام الفرشاة أو باليد.

يتم تركها لمدة ثلث ساعة حتى تخف، ومن ثم نقوم بفركها.

تغسل هذه الأماكن بالماء الفاتر جيداً.

نحضر قطعة من الثلج ونقوم بتمريرها لكي يتم غلق المسام.

يتم بعد ذلك وضع قطرات زيت اللوز الحلو من أجل ترطيب الجسم أو البشرة.

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