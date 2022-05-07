تعلمي طريقة كفتة داوود باشا أحسن من الطباخين

كفتة داوود باشا ، إن كفتة داوود باشا هي أكلة تركية، وعرفها المصريون خلال الحكم العثماني لمصر، وتم تسميتها بهذا الاسم تيمناً بوالي عثماني (داود باشا) وتولى حكم مصر سنة 1538م، وكانت مصر تحت ولاية داود باشا في ازدهار وإنجازات عظيمة، وسميت هذه الأكلة باسم الوالي العثماني لأنه كان يعشقها جدا وكان يتناولها بشكل أسبوعي بل ويومي.

مقادير كفتة داوود باشا

كيلو لحم مفرومة.

كيلو طماطم ، مقشرة ومقطعة لقطع صغيرة.

ملعقتين كبيرة صلصة ممزوجة مع 1 كوب ماء.

كوب ماء.

ست حبات بصل متوسطة الحجم، مشرحة.

2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة بهارات منوعة ترش على كفتة داوود باشا .

. ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة عمل كفتة داوود باشا

قومي بوضع اللحمة المفرومة مع القرفة والبهارات المتنوعة واخلطي المزيج لتكون مخلوطة بشكل جيد. قومي بإخراج المزيج وضعيه في وعاء واسع وقومي بعمل كرات باستتخدام يديك وتكون حكم الكرات بحجم الليمون الوسط. ضعي وعاء به زيت نظيف وسخنيه وقومي بوضع الكرات واقليها. عليكي بإزالة الكرات من الوعاء وقومي بتنشيفها بالمناديل الورق. قومي بقلي شرائح بصل صغيرة حتى تكون طرية. ضعي الكرات مع البصل بمدة 10 دقيقة وقدميها ساخنة.

صينية الكفتة بالجبن

الكفتة لها طرق عديدة ولها أكلات كثيرة بطرق مختلفة ومن ضمنها صينية الكفتة بالجبن الموزريلا و كفتة داوود باشا فالكثير يعشق الجبن الموزريلا. على البيتزا وبعض الأكلات وسنتطرق لبعض الأكلات للكفتة في مواضيع أخرى. تابعوا موقع ثقفني ومقالاتي فيما بعد لتقديم أشهى الأكلات.

مقادير صينية الكفتة بالجبن

4 قطع فلفل مقطعة لأصناف.

كوبين من صلصة الطماطم.

جبن موزريلا على حسب الحاجة.

زيت زيتون مثلما تحبي.

مقادير صناعة الكفتة نفسها لمن لم يعرفها

معلقة قرفة صغيرة. واحدة معلقة كمون صغيرة. معلقة ملح صغيرة. واحدة معلقة بابريكا صغيرة. لحم مفروم حسب العدد. بصل مفروم. بقدونس ناعم.

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن الموزريلا