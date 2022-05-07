لا حلي طلة صيفية.. صبغ الشعر بني محمر وكوني متميزة وجميلة بشعر مثل نجوم هوليود

أصبح ألوان صبغ الشعر متعددة وكثيرة ودائمًا تحتار السيدات في اختيار لون شعر مميز، ولكن صبغ الشعر بني محمر من أكثر ألوان الشعر تميزًا وجرئه، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة وأيضًا من الألوان العصرية الأكثر انتشارا، ومن خلال مقالنا سوف نعرض الطرق التي يمكنك صبغ شعرك بهذا اللون المميز والعصري.

صبغ الشعر بني محمر

يمكنك صبغ شعرك لون بني محمر بأكثر من طريقة، وكلها طرق طبيعية لصبغ الشعر بعيدة كل البعد عن الصبغات الضارة ودون اللجوء لأحد متخصصين الصبغة.

صبغ الشعر بالقهوة والحناء

يمكنك استخدام القهوة والحناء العادية لصبغ الشعر والحصول على اللون البني المحمر كما ترغبين تمامًا، ويتم ذلك كما يلي:

المكونات:

مقدار 1 ملعقة كبيرة من القهوة.

ومقدار 10 معالق من بودرة الحناء العادية.

مقدار عصير ثمرتين من الليمون.

عدد 1 بياض بيضة.

مقدار نصف فنجان من خل التفاح.

ماء فاتر.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والحناء

أحضري وعاء من البلاستيك مخصص لعمل الصبغات، وضعي بداخله مقدار كمية الحناء المذكورة مع ملعقة القهوة واخلطيهم ببعض جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية خل التفاح إلى خليط الحناء والقهوة مع التقليب باستمرار حتى تلاشي أي تكتلات موجودة في الخليط.

ثم اضيفي بياض البيضة إلى الخليط السابق من خفق المكونات جيدًا مع إضافة عصير الليمون ونستمر بالتقليب.

بعد ذلك ضعي كمية الماء الفاتر إلى المكونات بصورة تدريجية مع استمرار التقليب، حتى يصبح قوامها متماسك نوعًا ما.

ثم تترك لمدة نصف ساعة مع تغطيتها بإحكام.

وبعد مرور المدة المذكورة نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

بعد ذلك واستخدمي فرشاة الصبغة ونضع كمية وفيرة من خليط الصبغة على كل جزء من الشعر حتى تمام صبغ الأربع أجزاء.

ثم قومي بفرك جميع أجزاء شعرك بيدك حتى تتأكدي من توزيع الصبغة جيدًا وتتغلغل الخصلات جميعًا.

بعد ذلك تترك لمدة 4 ساعات مع تغطية الشعر.

ثم يغسل الشعر بالماء.

في نهاية مقال صبغ الشعر بني محمر قمنا بكتابة أكثر طريقة مضمونة تمكنك من صبغ شعرك بدرجة لون بني محمر كما ترغبين، بمنتجات سهلة ومضمونة لحماية شعرك من أي ضرر، فقط قومي بإتباع المكونات والخطوات المذكورة وتطبيقها جيدًا.