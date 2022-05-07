نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة من هذا المكون السحري تقضي على الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون صبغات كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيب من علامات التقدم في السن التي لابد وأن تظهر للجميع ولكنها قد تظهر في سن صغير وهذا ما يسبب أزعاج للكثير وخاصة الرجال, ويظهر الشعر الأبيض في السن الصغير بسبب التعرض لعدم توازن في هرمونات الجسم وبسبب نقص الفيتامينات التي يحتاجها الشعر, وبعض العوامل الأخري, ويبحث الكثير من أصحاب الشيب عن الطريقة التي يمكن استخدامها في البيت بحيث يتم التخلص من الشعر الأبيض, وهو ما سنعرضه في السطور التالية بالتفصيل.

كيفية استخدام بذور السمسم السوداء للتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي

استخدام صبغات الشعر يعطي نتيجة جيدة ولكنه بعد مرور وقت قصير يختفي لونها من الشعر ويظهر الشعر الأبيض مرة أخري بكثافة أكبر وبجانب ذلك فهي تسبب تلف لبصيلات الشعر, وتعد بذور السمسم السوداء من أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض حيث أنها تكسبه لون لامع ولا تسبب أي أضرار على الشعر, ويتم استخدامها بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من بذور السمسم الأسود ونفرمها جيدًا حتى تصبح مثل البودر.

نضع عليهم معلقتين من المايونيز ونقلبهم معًا ونضيف معلقتين من زيت القرنفل.

نقلب الخليط حتى تمتزج المكونات كلها وبعد ذلك نوزعه على الشعر وخاصة المناطق التي تحتوي على الشيب.

نتركه من ساعة وحتى ساعتين وبعد ذلك نغسل الشعر من الخليط ونجففه ونرطبه.

خطوات استخدام قشور البطاطس لعمل وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض

قشور البطاطس من المكونات المذهلة التي تقضي على الشعر الأبيض بشكل سريع, حيث أنه تحتوي على عناص تحفز بصيلة الشعر الي النمو والحفاظ على لونها الطبيعي وبالتالي فهي تقضي على الشيب تمامًا ويتم استخدام قشور البطاطس بالطريقة التالية:-