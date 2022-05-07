بسكويت السمسم الاقتصادي.. طريقة عمل بسكويت البرازق السوري هش ومقرمش

طريقة عمل بسكويت البرازق، يعد بسكويت البرازق أحد أشهر الحلويات التي ينفرد بها المطبخ السوري، وهى عبارة عن قطع من العجين دائرية الشكل على هيئة أقراص مغطاة بالسمسم المحمص والفستق الحلبي وتتميز بطعمها الشهي المقرمش الذي لا مثيل له، فتعرفي على طريقة إعداد بسكويت البرازق بأسهل الطرق واستمتعي بمذاقه الرائع مع كوب من الشاي الساخن فى الصباح.

طريقة عمل بسكويت البرازق

4 أكواب دقيق.

كوب سكر بودر.

نصف كوب لبن بودر.

كوب زبدة طرية.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

بيضة.

لتلميع وتزيين الوجه.

ملعقتين كبيرتين عسل أسود.

4 ملاعق شربات ثقيل.

كوبين ونصف سمسم محمص.

نصف كوب فستق حلبي.

ملعقتين كبيرتين ماء.

خطوات تحضير بسكويت البرازق

اخفقي الزبدة والسكر البودر بالمضرب الكهربائى لعدة دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وذات قوام كريمي.

أضيفي الزيت والبيضة والفانيليا والملح وقومى باستكمال الخفق حتى تتشكل معكي عجينة ناعمة.

قومى بنخل الدقيق جيدا ثم أضيفي عليه البيكنج بودر واللبن البودر وقلبيهم معا جيدا ثم أضيفيهم إلى العجين بشكل تدريجي.

قومى بعجن الخليط باليد لعدة دقائق حتى تصبح العجينة متجانسة ومتماسكة.

قومى بتغطية العجين بكيس بلاستيكي ثم ادخليه إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.

قومى بتجهيز صينية الفرن عن طريق الدهن بالسمن أو الزيت، مع تسخين الفرن على حرارة 170 درجة.

لتزيين الوجه احضري وعاء ضعي به الشربات والسمسم المحمص والعسل الأسود مع إضافة القليل من الماء بشكل تدريجي وقومى بمزج المكونات جيدا حتى تصبح متجانسة.

شكلي العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم اغمسي كل كورة فى الفستق الحلبي من أحد الجوانب واغمسي الجانب الأخر فى خليط السمسم.

رصي كور العجين فى الصينية على أن يكون الوجه المبطن بالسمسم لأعلى ثم قومى بالضغط على العجين قليلا حتى يصبح على شكل قرص.

ادخلي الصينية إلى الفرن حتى يتحمر بسكويت البرازق من الجانبين ويصبح ذهبي اللون.

عند إخراج الصينية من الفرن انزعي بسكويت البرازق على الفور من الصينية حتى لا يلتصق بها وضعيه فى طبق التقديم.

يراعى أن يتم ترك البسكويت قليلا ويكون بعيداً عن بعضه البعض حتى يبرد جيداً ويكون جاهز للتخزين لعدة أيام ولا ينكسر ويُفتت بسهولة، وللاحتفاظ بالبسكويت مقرمش وهش يراعى أن يتم الاحتفاظ به فى عبوة محكمة الغلق أو في كيس بلاستيكي نظيف ويغلق بإحكام، وهذه كانت أفضل طريقة لعمل بسكويت البرازق في البيت يمكنك تجربتها الآن.