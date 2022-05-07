لملء الخدود.. حضري كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه وتبيضه من أول استخدام

كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على فوائد مذهلة، وتعتبر من الوصفات التي تفضلها كافة السيدات، حيث تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بالإضافة إلى توريد الخدود ونفخها، وتهدف كل فتاة في الحصول على مظهر جذاب ومميز، لذلك تجد هناك الكثير من الوصفات التي تعمل على إعادة نضارة وحيوية البشرة دون أن تسبب لها أي أضرار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه.

كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه من خلال الآتي، حيث تعد تلك الكريمات الطبيعية من أفضل وأسهل الكريمات للبشرة، فقد تعطي نتيجة مرضية للشخص من أول استخدام، فمكوناتها سهلة وبسيطة وغير مضرة للبشرة بل تغذيها وتمنحها النعومة المطلوبة.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحلبة.

مقدار ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من النشا.

مقدار ملعقة أو أكثر من ماء الورد.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة التي تم ذكرها.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط المكونات جيداً.

يتم بعد ذلك إضافة ماء الورد ونستمر في التقليب حتى تحصلي على القوام الكريمي.

يضاف إلى هذا الخليط زيت الزيتون ونقلبهم معاً مرة أخرى.

نضع هذا الخليط في عبوة ويتم وضع العطاء عليها ونتركها لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر قبل استخدام الكريم للتخلص من الأتربة المتراكمة وآثار مستحضرات التجميل.

يوضع الكريم بعد ذلك على البشرة مع مراعاة توزيعه على الوجه، ومن المهم تدليك البشرة بالكريم جيداً.

يترك على البشرة لمدة عشر دقائق.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على خدود وردية وممتلئة، كما تتخلصين من الجلد الميت.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه للتخلص من الاسمرار الذي يوجد بالبشرة، بالإضافة إلى نفخ الخدود بشكل طبيعي والقضاء على التجاعيد، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك بعد الاستخدام.