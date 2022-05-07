طريقة عمل بيتزا الكفتة بالفلفل الألوان زي أشهر المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

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طريقة عمل بيتزا الكفتة، هي من المأكولات اللذيذة السهلة، التي يعشقها الجميع، وهي أكلة سريعة التحضير، فهي أصلها إيطاليا، ويرجع أصولها إلى بلاد شرق البحر المتوسط، كاليونان وتركيا، ولكن محببة جداً في مصر، حيث كانوا في البداية يصنعونها من عجينة من دقيق وماء ويضعونها على حجر ساخن جداً، ويغطونها بمكونات كثيرة مثل اللحم أو الخضروات وغيرها، ثم تم أخذها من قبل الجنود الإطاليين، ولكن تم تعديلها وإضافة صلصة إلى العجينة، وإضافة الجبن الموتزيريلا إلى المكونات الإضافية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا.
طريقة عمل بيتزا الكفتة
تعتبر البيتزا من الوجبات الرئيسية. ويمكن أن تكون من المقبلات الشهية. وتعتد مدينة نابولي مركز البيتزا الإيطالية. ولكنها أصبحت عالمية. فهي مشهورة في العالم كله. حيث يستخدمها الأمهات كوجبة عادية في الأحياء الشعبية. لأولادهم بعد عودتهم من المدارس. وانتشرت بعد ذلك في محلات كثيرة مخصصة لعمل أنواع كثيرة من البيتزا وبحشوات مختلفة.
المقادير:
تكفي ل8 أشخاص.
- 1 كيلو دقيق مخصص لعمل البيتزا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1/2 كوب حليب دافئ.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 كوب مكونات الحشوة (كفتة أو لحم مفروم).
- 1 كوب شرائح فطر (اختياري).
- 2 حبة كبير فلفل أخضر وأحمر وأصفر مقطع إلى شرائح أو مربعات صغيرة. وذلك حسب الرغبة.
- 1 حبة متوسطة بصل.
- 1/2 كوب زيتون أسود. أو أخضر حسب الرغبة.
- 1 فص ثوم كبير مهروس.
- 4 ملعقة كبيرة زيت.
- 1/2 ملعقة صغيرة أوريجانو أو الزعتر الفريش أو الناشف.
- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (الفلفل الأحمر المطحون).
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود طازج.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة باربكيو (اختياري حسب الرغبة).
- 3 ملعقة كبيرة صلصة.
- ماء دافئ.
طريقة تحضير البيتزا
- يخلط الدقيق مع الملح وزيت الزيتون جيداً.
- ثم تذوب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ. وتترك لمدة 10 دقائق.
- يضاف خليط الخميرة إلى الدقيق.
- ثم يضاف الماء الدافئ تدريجياً.
- وتعجن باليد عدة مرات مع مراعاة إضافة الماء تدريجياً حتى تصبح العجينة ملساء.
- تغطى وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة.
في هذه الأثناء تحضر الحشوة كالتالي:
- في قدر كبير على النار يسخن الزيت.
- ثم يضاف الثوم بعد ذلك والملح والفلفل الأسود والبابريكا والأوريجانو (الزعتر).
- يضاف الفلفل الألوان والبصل ويتم التقليب لمدة 5 دقائق.
- ثم تضاف صلصة الباربكيو ويخلط المزيج لمدة دقيقتين.
- تؤخذ العجينة وتقسم إلى 3 أجزاء متساوية.
- ثم يفرد كل جزء في صينية خبز غير قابلة للصق.
- توزع الصلصة جيداً على كل جزء.
- يوضع مقدار من الحشوة حتى يغطي العجينة تماماً.
- وكذلك نضيف قليل من الفلفل الألوان والبصل الفريش وكفتة قطع صغيرة.
- تدخل فرن ساخن مسبقاً. على درجة حرارة 180 حتى تنضج.
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