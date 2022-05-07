ودعي الشيب نهائياً.. التخلص من الشعر الابيض بدون صبغة بطرق طبيعية وكوني أصغر 10 سنوات

التخلص من الشعر الابيض بدون صبغة حيث تعاني الكثير من السيدات من ظهور الشعر الأبيض مع تقدم العمر وتسبب لهم التوتر والاضطراب للرغبة في الظهور بأحسن مظهر لشعرهم، لذلك نوضح لكم طريقة علاج الشعر الأبيض دون استخدام صبغات في مقالنا اليوم في موقع ثقفنى.

التخلص من الشعر الابيض بدون صبغة

يمكن القضاء على الشعر الأبيض بدون استخدام الصبغة من خلال الخطوات التالية:

تناول مشروب جذر العرقسوس الذي يساعد على عمل الغدة الدرقية بتوازن والتي تسبب في ظهور الشعر الأبيض بشكل مباشر والأقلاع عن التدخين وتناول الكحوليات بالإضافة إلى تناول الأطعمة السريعة.

لأن ذلك يساعد على تناقص مادة الميلانين التي تعمل على ظهور الشعر الأبيض وتناول الماء بكثرة لأن تناول الماء تساعد على وصول العناصر الغذائية إلى كل أجهزة الجسم المختلفة ومن أهمها الشعر وذلك يحول دون ظهور الشعر الأبيض والقيام بالممارسات الرياضية التي تعمل على تعزيز حركة الدورة الدموية في أجزاء الجسم كلها وحتى يتم القضاء على القلق والاضطراب في الشخصية.

لابد من استخدام واقي للشعر من أشعة الشمس الحارة التي تؤثر على جذور الشعر وتعمل على اتلافه وتناول الأطعمة المفيدة للجسم بكثرة مثل الدجاج والصويا والحبوب الكاملة.

التخلص من الشعر الابيض في يومين

يمكن القضاء على الشعر الأبيض في خلال يومين من خلال الخطوات التالية:

يتم وضع 3ملاعق من البابونج الجاف مع 2كوب من الماء ومعلقتين من عشبة اللويزة.

بعد ذلك يتم مزج كل العناصر مع بعضها في أناء واسع.

ثم يتم رفعها من على النار حتى تتغير لون الماء إلى اللون البني.

بعد ذلك يتم تنقية الماء جيدا من اي شوائب. وأضافه صفار بيضة على الماء مع معلقة من قشر الرمان المطحون ومعلقتين من أوراق البابونج. و4ملاعق من البابونج المطحون.

ثم يتم مزج كل المكونات جيدا ويترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يوضع عصير الليمون ويوضع على الشعر. مع توزيعه جيدا على كل أجزاء الشعر.

ثم يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي لمدة 24ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر في الصباح بالماء الفاتر والشامبو.

التخلص من الشعر الابيض بدون صبغة حيث تسعى كل السيدات إلى أظهار جمالها وأنها في عمر صغير، لذلك وضحنا لكم طريقة صبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية وأمنه في فترة وجيزة.