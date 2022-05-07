أرخص من الليزر.. ضعيها 10 دقائق على الوجه والجسم والشعر سيسقط من الجذور ولن يعود مره أخري

يعتبر شعر الجسم والوجه من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والتي تسعى للتخلص منه بطرق مختلفة عن طريق استخدام الشمع أو عمل الليزر أو عمل الحلوى ولكن قد تكون هذه الطرق بعضها غالي الثمن وبعضها يؤلم ويسبب التهابات وحساسية ولكن هناك العديدة من الطرق الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من الشعر الزائد في الوجه والجسم وبدون ألم أو توتر كما لا تسبب أي أضرار جانبية أو أي طفح جلدي وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور بأقل المكونات التي يمكن أن تتوافر لدى كل سيدة أو خبيرة تجميل.

الوصفة الأولى للتخلص من شعر الوجه والجسم

توجد العديد من الطرق السهلة التي تساعدنا في التخلص من شعر الجسم والوجه بدون أي تكلفة وبطريقة صحية وآمنة وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

لبن رايب.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ثمرة من الأفوكادو ونقوم بهرسها.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من لبن الريب ونخلطها بالأفوكادو جيدًا حتى تمتزج.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من لبن الريب ونخلطها بالأفوكادو جيدًا حتى تمتزج. نقوم بتدليك الوجه والجسم بتلك المكونات الطبيعية لمدة ١٥ دقيقة سوف نلاحظ نتيجة ساحرة من التخلص من الشعر الزائد في الوجه

والجسم من الجذور وتأخر نمو الشعر حيث يمكن تكرار تلك الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

الوصفة الثانية للتخلص من شعر الوجه والجسم

المكونات

ليمون.

عسل نحل.

طريقة التحضير

نقوم بوضع تلك المكونات في إناء فنضيف ملعقة واحدة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الليمون.

نقوم بخلط تلك المكونات ونضعها في اتجاه نمو الشعر.

نقوم بتكرار تلك الخلطة مرة كل أسبوع.

نلاحظ أن تلك الوصفة تزيل الشعر من الجذور علاوة على أنها تأخر نمو الشعر.

طريقة ثالثة للتخلص من الشعر

المكونات

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ليمون.

طريقة التحضير