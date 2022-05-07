نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكوت القهوة الفاخر المقرمش احلى واروع من الجاهز بدون تكاليف فى 3 دقائق.. مش هتبطلى تعملية من جمالة في المقال التالي
بسكوت القهوة الفاخر المقرمش ، لكل عشاق القهوة حرصنا أن نأتيكم اليوم بأسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة الشهي، فنحن نعلم أن القهوة من أهم المشروبات الساخنة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، فلا يمكن الاستغناء عنها أبداً لذلك سوف نقدم القهوة في شكل بسكويت ذات مذاق رائع ومقرمش ويمكن أن يعتبره البعض وكأنه سناكس.
وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت فأنت ستحتاجين لبعض المكونات البسيطة التي يكون معظمها موجود لديكِ، فنحن نعمل جيداً حتى أن نلبي جميع رغباتكم فكل ما عليكم سوى أن تتابعونا دائماً لتعرف على ما هو جديد في عالم الطبخ.
بسكوت القهوة الفاخر المقرمش
نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت بأقل جهد وتكاليف، كما أن بسكويت القهوة من أكثر أنواع البسكويت التي يتم البحث عنه من قبل أغلب الأمهات لأنه يحتوي على عناصر مفيدة جداً لصحة أولادك، ويتم تحضيرها بهذا الشكل الآتي:
المكونات:
- 5 كوب دقيق.
- 5 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 2/1 ملعقة قهوة.
- 1 ملعقة بيكنج بودر.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب زيت.
- 2/1 كوب سمن.
- 2/1 كوب سكر.
طريقة التحضير:
- في وعاء يتم خفق السكر مع السمن والزيت حتى أن يذوب السكر.
- بعدها يضاف الدقيق بالتدريج وابدئي في خلط المكونات مع بعضها.
- بعدها يتم إضافة البيكنج بودر والملح والكاكاو والقهوة ويتم عجن المكونات بشكل جيد.
- الاستمرار في العجن لبضعة دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية ويكون من السهل تشكيلها.
- يتم إحضار صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة ثم يتم تشكيل العجينة في صورة كرات صغيرة الحجم ويتم شقها بالمنتصف بواسطة السكين.
- يتم بعد ذلك رص حبات البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات بين حبات البسكويت.
- توضع الصينية داخل الفرن وتترك حتى تنضج على درجة حرارة 180 درجة لمدة تتراوح من 7 إلى 15 دقيقة.
- يفضل أن يتم وضع الصينية في منتصف الفرن حتى يستطيع بسكويت القهوة النضج من جميع الجوانب ولا يحترق.
- بعدها يتم إخراج البسكويت من الفرن ويترك حتى أن يرتاح ويهدأ.
- يوضع البسكويت في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء مع كوب من العصير الطازج.
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