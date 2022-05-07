بسكوت القهوة الفاخر المقرمش احلى واروع من الجاهز بدون تكاليف فى 3 دقائق.. مش هتبطلى تعملية من جمالة

بسكوت القهوة الفاخر المقرمش ، لكل عشاق القهوة حرصنا أن نأتيكم اليوم بأسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة الشهي، فنحن نعلم أن القهوة من أهم المشروبات الساخنة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، فلا يمكن الاستغناء عنها أبداً لذلك سوف نقدم القهوة في شكل بسكويت ذات مذاق رائع ومقرمش ويمكن أن يعتبره البعض وكأنه سناكس.

وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت فأنت ستحتاجين لبعض المكونات البسيطة التي يكون معظمها موجود لديكِ، فنحن نعمل جيداً حتى أن نلبي جميع رغباتكم فكل ما عليكم سوى أن تتابعونا دائماً لتعرف على ما هو جديد في عالم الطبخ.

بسكوت القهوة الفاخر المقرمش

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت بأقل جهد وتكاليف، كما أن بسكويت القهوة من أكثر أنواع البسكويت التي يتم البحث عنه من قبل أغلب الأمهات لأنه يحتوي على عناصر مفيدة جداً لصحة أولادك، ويتم تحضيرها بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

5 كوب دقيق.

5 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2/1 ملعقة قهوة.

1 ملعقة بيكنج بودر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب زيت.

2/1 كوب سمن.

2/1 كوب سكر.

طريقة التحضير: