نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملكات الجمال.. مقشر الفازلين والنشا السحري للتخلص من البثور السوداء والكلف والبقع الداكنة في 3 دقائق في المقال التالي
يعتبر الفازلين من المرطبات القوية جدًا التي تساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من البقع الموجودة في الوجه كما يعتبر النشا من المكونات المهمة التي تساعد في تبييض وتفتيح الوجه والتخلص من الحروق وآثار الشمس والتهابات البشرة فماذا يحدث عند خلط الفازلين مع النشا يعتبر هذا الخليط من المقشرات القوية جدًا التي تساعد في التخلص من الجلد الميت والنمش ويمكن استخدامه على الجسم أيضًا ويقضي هذا المقشر على علامات التجاعيد وخطوط الوجه وسوف نتناول هذا خلال المقال موضحًا طريقة تحضيرهما معًا وأهمية هذا المقشر وتأثيره على البشرة بشكل واضح خلال أيام معدودة.
طريقة تجهيز مقشر الفازلين والنشا
هناك العديد من الطرق السهلة التي توفر علينا تجهيز هذا المقشر وسوف نوضح أبسطها خلال النقاط التالية
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- قطرات من ماء الورد.
- قطرتين من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة من الفازلين.
- نضيف إليه ملعقة من النشا مع التقليب الجيد.
- نضيف قطرات من ماء الورد.
- نضع قطرات من الماء مع خلط المكونات جيدًا.
نقوم بوضع تلك المكونات على البشرة نقوم بتدليك الوجه جيدًا لعدة دقائق.
- نترك هذا المقشر لمدة ١٥ دقيقة ونقوم بشطف الوجه بالماء.
- نقوم بوضع مرطب بعد ذلك وسوف نحصل على نتيجة ساحرة.
أهمية مقشر الفازلين مع النشا
يعتبر مقشر الفازلين والنشا من المقشرات القوية جدًا التي يستخدمها العديد من خبراء التجميل وينصح بها وسوف نتناول فوائدها خلال السطور الآتية
- يعمل هذا المقشر على التخلص من أكسدة البشرة واسمرار الوجه لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة.
- يساعد في التخلص من النمش نهائيًا والبقع الموجودة بالوجه.
- يساعد هذا المقشر في التخلص من البثور السوداء المزعجة ويعطي نضارة وتنظيف للبشرة.
- يعمل هذا المقشر على التخلص من الجلد الميت وإزالة الطبقة الغامقة على الوجه.
- يساعد هذا المقشر على التخلص من هالات العينين والانتفاخات المزعجة.
- يقضي تمامًا على حب الشباب ويعمل على توحيد لون البشرة.
- يمكن استخدامه على الجسم حيث يساعد في تفتيح المناطق الداكنة ويخلصنا من الكلف تمامًا.
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