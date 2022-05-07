نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري الكريم شانتيه تاني.. بكوب حليب أعملي الكريم شانتيه بتاع الحلواني بمقادير مظبوطة في 5 دقائق في المقال التالي
يعتبر الكريم شانتيه من المكونات المهمة والرئيسية التي تدخل في عمل التورتة وعمل الكيك والحلويات المختلفة والذي يعطي طعم مميز للحلويات ولكن ما يعرقل شرائه في بعض الأحيان هو أنه غالي الثمن ولذلك لجأت الكثير من ربات المنازل عن طريقة عمله بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج فهو المسئول عن تمييز التورتة والكيك وله استخدامات عديدة أيضًا وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل الكريم شانتيه بأسهل الطرق المتوفرة لدى كل ربة منزل وبأقل المكونات وسوف نوضح ذلك خلال تلك السطور واستخداماته.
طريقة عمل الكريم شانتيه
توجد الكثير من الطرق السهلة والمضمونة التي يمكن من خلالها عمل الكريم شانتيه وسنشرح أهمها خلال تلك السطور وبطريقة أحلى وأضمن من الحلواني
المكونات
- نصف كوب من السكر البودر.
- قشر ليمون.
- نصف كوب من السكر المطحون.
- ملعقتين من الزبدة.
- 2 ملعقة من الفانيليا.
- عدد ٣ من البيض.
- كوب من الحليب.
طريقة التحضير
- نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ونستخدم البياض فقط.
- نقوم بإضافة كوب الحليب إلى بياض البيض بعد تسخينه وتبريده.
- نقوم بإضافة قشر الليمون إلى تلك المكونات.
- نقوم بإضافة نصف كوب من السكر المطحون ويتم خلطه جيدًا.
- نضيف ملعقتين من الزبدة ويتم ضرب المكونات جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي.
- أخيرًا نضيف ملعقتين صغيرتين من الفانيليا حيث تعتبر الفانيليا المسئول الأساسي في التخلص من زفارة البيض.
- نقوم بوضع تلك المكونات في الثلاجة لمدة ساعتين إلى ٤ ساعات حتى يصبح الكريم شانتيه جاهز للاستخدام.
- ويمكن استخدامه في تزيين الكيك والحلويات والدونتس وغيرها.
استخدامات الكريم شانتيه
يدخل الكريم شانتيه في العديد من الحلويات فيعطي طعم ونكهة مميزة وسوف نتناول استخداماته خلال تلك السطور
- يستخدم لتزيين الحلويات مثل التورتة ويعطي لها شكل مميز.
- يمكن استخدامه في تزيين الكيك.
- يستخدم الكريم شانتيه في صناعة الآيس كريم.
- يمكن استخدامه في أنواع معينة من الكنافة.
- يمكن عمل من خلاله حلوى البودينج وهي حلوى مكونة من موز وشكولاتة وكريم شانتيه.
- يدخل في عمل سلطة الفواكه والكوكتيل.
- يمكن إضافته لبعض المشروبات مثل مشروب الشكولاتة والقهوة وغيرها.
- يمكن إضافته إلى الكعك لإعطائه طعم وشكل مميز
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