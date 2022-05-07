لتبيض البشرة.. حضري كريم النشا والكركم للتفتيح الفوري وشد البشرة بأبسط المكونات

كريم بانثينول والكركم للتبيض، كانت قد تساءلت الكثيرات من النساء عن وصفة كريم بانثينول والكركم في تبييض الوجه، حيث أن هذه الوصفة تعد أحد أهم الوصفات التي يساعد استعمالها في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب في كثرة بحث النساء عنها، فكل امرأة ترغب في الحصول على بشرة نقية وبيضاء وصافية وخالية تماماً من العيوب التي تخفي جمال البشرة، لذا سوف نعرض لكل امرأة تبحث عن الجمال وصفة كريم بانثينول والكركم لتبييض الوجه.

كريم بانثينول والكركم للتبيض الفوري

بمكونات بسيطة يمكنك عمل وصفة لتفتيح الوجه، وهذه المكونات كالتالي:

30 جرام من كريم البانثينول.

4 ملاعق بحجم صغير من الكركم.

2 ملعقة من عسل النحل.

واحد ملعقة ونصف من اللبن البودرة.

ملعقة واحدة من النشا.

مقدار ربع كوب من ماء الورد.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

واحد ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول والكركم للتبييض

بخطوات بسيطة يمكنك إعداد وصفة كريم البانثينول للتفتيح، وهذه الخطوات كالتالي:

نقوم بتحضير إناء، ثم نضع بداخله اللبن البودر، وكذلك نضيف إليهم النشا والكركم.

نضيف إليهم بعد ذلك العسل وكريم البانثينول.

يتم إضافة أيضاً ماء الورد، وبعدها يتم إضافة عصير الليمون وكذلك نقوم بإضافة مقدار الماء الدافئ الذي لدينا.

نقوم بالتقليل لكافة المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة، وذلك حتى نحصل على قوام يشبه القوام الكريمي المتجانس.

يتم بعد ذلك حفظ الكريم داخل وعاء مناسب ومعقم ولابد أن يكون محكم الغلق.

يحفظ هذا الوعاء بعدها داخل الثلاجة، وذلك لمدة ساعة واحدة على الأقل.

طريقة استعمال وصفة تفتيح كريم بانثينول

بعد إعداد الوصفة وحفظها داخل عبوة محكمة الغلق بالثلاجة لمدة ساعة، يتم استعمالها كما يلي: